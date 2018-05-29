KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah'a şükürler olsun ki son 15 yılda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu, birçok alanda kendisini gösteriyor. Altyapıda, üst yapıda, enerji alanında bunları gördük." dedi.

Özhaseki, Kayseri Ticaret Odasının mayıs ayı meclis toplantısında, Kayseri'ye yapılacak hızlı tren projesinde bu senenin sonunda temel atılacağını söyledi.

E-ticaret ile ilgili çalışmalara değinen Özhaseki, e-ticaretin dünya çapında yaygınlaştığına dikkati çekti. Özhaseki, Türkiye'nin de e-ticaret konusunda çalışmalarının olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Çin ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması yapıldı. E-ticaret için iki şehir belirlendi. Bu iki şehrin kendi arasında bu işe başlaması kararı alındı. Türkiye'deki şehir Kayseri olarak belirlendi. Ortak bir portal oluşturuldu. Herkes ticaret yapamıyor, binlerce küçük üretici o portal üzerinden ne üretiyorsa oraya koyup satış yapacak. Çin'de üretilen mallar buradan dağıtımı yapılacak bütün Türkiye'ye, inşallah bunu gerçekleştiririz. Bunu gerçekleştirdiğimizde üretim yapan bütün arkadaşlarımızın önü açılmış olacak. Müthiş şekilde mallarını satabilecekler."