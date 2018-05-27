"15 yılda yaptığımız işleri 5 yılda katlayacağız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz 15 yılda çok büyük işler yaptık ve 5 yıl içerisinde yaptığımız işleri katlayacağız." dedi.

Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından bir otelde düzenlenen iftar programında milletvekili aday adaylarıyla bir araya geldiği toplantıda, bu dönem ülkeye daha güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Aday adaylarının listeye giren milletvekili adaylarıyla seçim çalışmalarına katılacağını ifade eden Fakıbaba, "Artık bizim şu mantaliteyi bırakmamız lazım. Ben değil biz varız. Eğer başarılı olacaksak tek başına Ahmet Fakıbaba'nın, 14 aday arkadaşımın, il başkanımın veya sadece tek başına il teşkilatının başarılı olması mümkün değildir. Biz Şanlıurfa olarak el ele verdiğimizde başarılı oluruz." diye konuştu.

Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'nın emin ellerde olduğunu kaydederek, vaktin Şanlıurfa vakti olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin çok büyük işler yaptığını vurgulayan Fakıbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 15 yılda çok büyük işler yaptık ve 5 yıl içerisinde yaptığımız işleri katlayacağız. Eğer katlamazsak benim adım Ahmet Fakıbaba değil. Bana inanan insanlar inanır. Biz her yerde devrime gideceğiz, ulaşımda, eğitimde, kültürde. Bunları zaman gösterecektir. Biz AK Parti'yiz, Allah'ın izniyle Reis'i başkan, AK Parti'yi de Mecliste en güçlü, kuvvetli bir şekilde temsil eden bir hükümet yapacağız. Bunu ben geziyorum ve görüyorum."

