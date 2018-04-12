16 yıllık müdür Marmaris’e atandı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 16 yıllık görevinin adından Marmaris’e tayin olan Seçim Kurulu Müdürü Ali İhsan Türksoy’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Sadi Kurtulan, meclis toplantısına davet ettiği Mustafakemalpaşa Seçim Kurulu Müdürü Ali İhsan Türksoy’a, mecliste grupları bulunan siyasi parti temsilcileri ile birlikte veda etti. Türksoy’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Kurtulan tablo hediye etti.

Kurtulan, "2002 yılından beri Seçim Müdürü olarak görev yapan Ali İhsan Türksoy ve eşi, hizmetlerinin sonucu Marmaris’e atandı. Mustafakemalpaşa’da seçim güvenliği açısından çok büyük bir görev yaparak, 16 yıl boyunca demokrasi hayatımıza katkılar sundular. Bu hizmet için meclisimiz ve siyasi partilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Seçim Kurulu Müdürü Ali İhsan Türksoy ise Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve meclis üveylerine teşekkür ederek, "Yeni çıkan kanunla, bir yerde 6 yıldan fazla kalan Seçim Müdürü olanların yerleri değiştirildiğinden dolayı yeni görev bölgemiz Marmaris olarak belirlendi. Bir ayağımız hep burada olacak. Mustafakemalpaşa’ya bize gösterdikleri sıcak ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.