"17. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunlarını çözemezsiniz"

Eskişehir Sanayi Odasını ziyaretinden konuşan Kılıçdaroğlu, emek harcayan, Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunan, ürettikleri ürünleri dünyanın dört bir köşesine gönderen sanayicilere dünyanın her tarafında saygı duyulduğunu ifade etti.

- "İtiraz ettiğim zaman beni..."

Eğitimine önem vermeyen bir toplumun geleceğinin de olmayacağına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

"Dört aşamalı bir stratejiden bahsedeceğim. Birinci aşaması şu; tam demokrasi. Bu ülkenin insanları üçüncü sınıf demokrasiye layık değil. Niye üçüncü sınıf demokrasi? Yani bizim gibi düşünmeyen insanları ikinci sınıf vatandaş kabul etmek veya 'Sen niye düşünceni açıkladın.' diye hapse atmak dünyanın hangi demokrasisinde var? Tam demokrasi ne demek biliyor musunuz? Aynı zamanda herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu rejimin adıdır tam demokrasi. Şu anda Türkiye’de hiç birinizin can ve mal güvenliği yok. Her birinizin varlığı bir kararnameye bağlı. 'Bir kararname çıkarır hepinizin mal varlığına el koyarım. Bir de üstüne gizlilik kararı koyarız, dosyanıza avukatınız bile bakamaz ve siz bir de tutuklanır içeri atılırsınız, aylarca yıllarca iddianame beklersiniz.' Bu olmaz demokrasilerde. Ben buna itiraz ettiğim zaman beni FETÖ'cü ya da PKK'lı olarak suçluyorlar. Bir sürü yerden suçluyorlar. Düşüncesinden ötürü bir insanı mahkum ediyorsanız... O zaman Allah bize niye akıl verdi? Bizi diğer canlılardan ayıran temel kural şudur; insanoğlu aklıyla, diğer canlılar ise içgüdüleriyle hareket ederler."