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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: "Bir asır önce yedi düvele karşı mücadele eden aziz milletimizin bugün de torunları tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet düsturu ile Afrin'de adeta bir destan yazıyor"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarcasına ve tüm imkansızlıklara rağmen vatanına olan aşkı, bayrağına olan sevgisi ve iman dolu yüreğiyle dünya tarihini adeta yeniden şekillendirdiği aziz milletin bir destanı olduğunu belirtti. Karacan, şunları kaydetti:

"Bir asır önce yedi düvele karşı mücadele eden aziz milletimizin bugün de torunları tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet düsturu ile Afrin'de adeta bir destan yazıyor. Buradan Afrin'deki ve yurdumuzun dört bir tarafında görev yapan Mehmetçiğimizi selamlıyor ve Rabbim onların ayağına taş değdirmesin inşallah diyorum.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde 'Taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal'i, bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizi, gazilerimizi ve onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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