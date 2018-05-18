TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin, "Maneviyatımızdan aldığımız güç ve inançla, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı muhafaza etme kararlılığımız hep sürecektir." ifadesini kullandı.

Kahraman, yayımladığı mesajında, aziz milletin, hürriyet ve istikbaline göz diken düşmanlara karşı, 99 yıl önce büyük bir mücadele başlattığını anımsattı.

19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan mücadelenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ile neticelendiğini anlatan Kahraman, Samsun'dan yola çıkan heyetin, Amasya, Erzurum ve Sivas güzergahını takip ederek Ankara'ya ulaştığını ve zafere tam inanmış bir milletin her türlü yokluğa göğüs gererek neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Necip millete biçilmek istenen esaret kefeninin yırtılıp, atıldığını belirten Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle hedefine ulaşan istiklal ve istikbal mücadelesinin bugünkü varisleri gençlerimizdir. Maneviyatımızdan aldığımız güç ve inançla, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı muhafaza etme kararlılığımız hep sürecektir. Kendi ruh köklerine bağlı bir şekilde vatan, bayrak sevgisi ile yetişen gençlerimiz, ecdadından devraldıkları mirası, aklın ve bilginin rehberliğinde büyük bir gurur ve fedakarlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklardır. Bu inanç ve düşünceyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

