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"19 Mayıs Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "19 Mayıs milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs zalime, haine, alçağa, iş birlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "19 Mayıs milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs zalime, haine, alçağa, iş birlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür." ifadesini kullandı.

Usta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramı 80 milyon Türk milleti ile coşku, sevinç ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs 2018'in Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönülle dolaşmasının 99'uncu yıl dönümü olduğuna işaret eden Usta, "Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda Anadolumuzu baştan başa işgal edip vatanımızı bizden almak isteyen yabancı güçler kendilerinden o kadar emindiler ki ana topraklarımıza göz dikmiş bu gafiller, Mustafa Kemal Atatürk'ü elbette hesaba katamadılar. Oysa 19 Mayıs 1919 tarihi bir bitiş değil, bir başlangıçtı. Samsun'a çıkan cesur ve faziletli irade, acılar içinde kıvranan, kayıplarla sınanan, işgal ve esaretle tehdit edilen son yurdumuzun umutlarını yeşertmiş, talihini değiştirmiştir." görüşünü aktardı.

Usta, 19 Mayıs 1919'un aklın, asaletin, sabrın, milliyetçi şuurun, stratejinin ve bağımsızlık sevdasının ürünü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. 19 Mayıs milli dirilişin yürüyüşüdür. 19 Mayıs zalime, haine, alçağa, iş birlikçiye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür."

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erhan usta MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta

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