"19 Mayıs yeniden dirilişin adımıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "19 Mayıs, milletimizin canından aziz bildiği vatan uğruna esaret karşısında kutlu bir direniş ortaya koyduğu, özündeki güçlü ruhla topyekun bir mücadele ile yeniden dirilişinin adımıdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin tarihinin nice başarılarla dolu olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı 19 Mayıs 1919'un dönüm noktalarından müstesna bir tarih olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milletler geçmişlerinden aldığı feyz ve tarihlerinden aldığı güçle ayakta durabilir, geleceğe dair söz söyleyebilirler. Tarih, geçmiş olduğu gibi gelecek, mazi olduğu gibi ati, istiklal olduğu gibi istikbaldir. Milletlerin benliğini fark etmesi ancak ve ancak tarihini bilmesiyle mümkündür. Tarih boyunca gerek çağdaşlarımız gerekse bizden öncekiler çok iyi bilirler ki biz kökü mazide olan atiyiz. Ulu bir çınar misali kökleri derinlerde, dalları ufukta olan bir milletiz. Biz devletler kurmuş, tarihi zengin, medeniyeti güçlü bir devletiz."