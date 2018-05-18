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"19 Mayıs yeniden dirilişin adımıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "19 Mayıs, milletimizin canından aziz bildiği vatan uğruna esaret karşısında kutlu bir direniş ortaya koyduğu, özündeki güçlü ruhla topyekun bir mücadele ile yeniden dirilişinin adımıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "19 Mayıs, milletimizin canından aziz bildiği vatan uğruna esaret karşısında kutlu bir direniş ortaya koyduğu, özündeki güçlü ruhla topyekun bir mücadele ile yeniden dirilişinin adımıdır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin tarihinin nice başarılarla dolu olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı 19 Mayıs 1919'un dönüm noktalarından müstesna bir tarih olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milletler geçmişlerinden aldığı feyz ve tarihlerinden aldığı güçle ayakta durabilir, geleceğe dair söz söyleyebilirler. Tarih, geçmiş olduğu gibi gelecek, mazi olduğu gibi ati, istiklal olduğu gibi istikbaldir. Milletlerin benliğini fark etmesi ancak ve ancak tarihini bilmesiyle mümkündür. Tarih boyunca gerek çağdaşlarımız gerekse bizden öncekiler çok iyi bilirler ki biz kökü mazide olan atiyiz. Ulu bir çınar misali kökleri derinlerde, dalları ufukta olan bir milletiz. Biz devletler kurmuş, tarihi zengin, medeniyeti güçlü bir devletiz."

Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un işgale karşı Anadolu'nun dört bir yanından yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, milletimizin canından aziz bildiği vatan uğruna esaret karşısında kutlu bir direniş ortaya koyduğu, özündeki güçlü ruhla topyekun bir mücadele ile yeniden dirilişinin adımıdır. Bundan tam 99 yıl önce namusu bildiği hürriyeti uğruna tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen yediden yetmişe, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe verdiğimiz mücadele ruhunu bugün de muhafaza ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimize inancımız tamdır. Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet'in, Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın, Medine'de Fahrettin Paşa'nın, Kut'ül Amare'de Halil Paşa'nın, Maraş'ta Sütçü İmam'ın, Antep'te Şahin Bey'in, Dörtyol'da Kara Hasan Paşa'nın torunları, gelecek hedeflerimize ulaştığımız güçlü Türkiye'mizin de mimarları olacaktır."

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Çiğdem Karaaslan

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