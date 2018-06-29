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19 yıl sonra 8 partili Meclis

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Yeni parlamento, 10 siyasi partinin temsil edildiği 21. Dönem'den sonra, en fazla siyasi partinin temsil edildiği Meclis olacak - 27. Dönem Meclisinde; AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, BBP ve Saadet Partisi olmak üzere 8 parti yer alacak - 8 siyasi partiden 5'inin genel başkanı, milletvekili olarak Meclis'e girdi

COŞKUN ERGÜL - Yeni parlamento, 10 siyasi partinin temsil edildiği 21. Dönem'in ardından, 19 yıl sonra 8 siyasi partiyle en çok partinin temsil edildiği Meclis olacak.

AA muhabirinin derlemelerine göre, 1999 genel seçiminde DSP yüzde 22,19 oy alarak 136 milletvekilliği, MHP yüzde 17,98 oy alarak 129 milletvekilliği, FP de yüzde 15,41 oy ile 111 milletvekilliği kazanmıştı. Meclise giren diğer partilerden ANAP yüzde 13,22 oyla 86 milletvekili, DYP de yüzde 12,01 oyla 85 milletvekili kazanmıştı.

21. Dönem içerisinde, DSP'den ayrılan bazı milletvekilleri, 22 Temmuz 2002'de kurulan Yeni Türkiye Partisi'ne (YTP) geçti.

Fazilet Partisi'nin (FP) 22 Haziran 2001 tarihinde kapatılmasının ardından FP'li milletvekilleri, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti ile 20 Temmuz 2001'de kurulan Saadet Partisine geçti.

Dönem içerisinde bazı milletvekilleri de ÖDP, Yurt Partisi ve BBP'ye katıldı.

Böylece 21. Dönemde temsil edilen partilerin sayısı; DSP, MHP, FP, ANAP ve DYP'nin ardından YTP, AK Parti, Saadet Partisi, ÖDP, Yurt Partisi ve BBP'nin de katılımıyla 11'e yükseldi, ancak aynı dönemde Fazilet Partisi'nin kapatılması nedeniyle dönem sonunda temsil edilen siyasi parti sayısı 10 oldu.

- Yeni dönem 8 partili olacak

27. Dönem Parlamentosu da 19 yıl sonra, 21. Dönem Parlamentosu gibi çok sayıda partinin temsil edildiği Meclis haline geldi.

Meclise bu dönemde; AK Parti yüzde 42,56 oy alarak 295 milletvekili, CHP yüzde 22,64 oy alarak 148 milletvekili, HDP yüzde 11,7 oy alarak 67 milletvekili, MHP yüzde 11,1 oy alarak 49 milletvekili, İYİ Parti de yüzde 9,96 oy alarak 43 milletvekili ile girmeyi başardı.

Bu durumda 5 parti de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili barajını aşarak parlamentoda grup kurma hakkını elde etmiş oldu.

Bu beş partinin yanı sıra; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de AK Parti Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Saadet Partili Nazır Cihangir İslam, İstanbul Milletvekili, Abdulkadir Karaduman da Konya Milletvekili olarak CHP listelerinden seçilen milletvekilleri oldu.

Bu durumda; AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, BBP ve Saadet Partisi Meclis'te yer aldı.

Yeni parlamentoda 8 siyasi partiden 5'inin genel başkanı görev yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 24 Haziran seçiminde, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı oldu ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.

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