"1994 yılı belediyecilikte bir dönüm noktasıdır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 1994 yılının belediyecilikte bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "O yıla kadar Türkiye'nin birçok yerinde ideolojik belediyecilik yapılıyordu. 'Ben adamlarımı doldurayım. Ben adamları besleyeyim, benim adamların işini göreyim.' Bunu İstanbul, Ankara çok yaşadı." dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye tarafından yaptırılan atık su arıtma tesisinin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliğin bir bilim dalı olduğunu, herkesin belediyecilik yapmasının kolay olmadığını söyledi.

1994 yılının Türkiye'de belediyecilikte bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"O yıla kadar Türkiye'nin birçok yerinde ideolojik belediyecilik yapılıyordu. 'Ben adamlarımı doldurayım. Ben adamları besleyeyim, benim adamların işini göreyim.' Bunu İstanbul, Ankara çok yaşadı. İstanbul'da ticaret yaptığım yıllarda bir fabrikanın karşısındaki kahvelerin hepsinin dolu olduğunu gördüm. Oradaki çalışanlara sordum bu kahveler neden bu kadar dolu? Aldığım cevap ise 'bunlar İstanbul Belediyesinin elemanları. Bunlar burada sabaha kadar pişpirik oynarlar' diye bir cevap aldım. Eylem olduğu zaman otobüsler gelir bunları doldururlar eyleme gider bunlar."