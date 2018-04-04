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"1994 yılı belediyecilikte bir dönüm noktasıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "1994 yılı belediyecilikte bir dönüm noktasıdır. O yıla kadar Türkiye'nin birçok yerinde ideolojik belediyecilik yapılıyordu. 'Ben adamlarımı doldurayım. Ben adamları besleyeyim, benim adamların işini göreyim.' Bunu İstanbul, Ankara çok yaşadı" - "Bakanlık olarak yeni bir proje başlattık. Sıfır Atık Projesi inşallah biz bunu başaracağız. Dünyada tek olacağız. Biz bu projeyi bakanlığımızda on aydan beri deniyoruz. On aydır bakanlığımıza çöp arabası uğramıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 1994 yılının belediyecilikte bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "O yıla kadar Türkiye'nin birçok yerinde ideolojik belediyecilik yapılıyordu. 'Ben adamlarımı doldurayım. Ben adamları besleyeyim, benim adamların işini göreyim.' Bunu İstanbul, Ankara çok yaşadı." dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde belediye tarafından yaptırılan atık su arıtma tesisinin açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyeciliğin bir bilim dalı olduğunu, herkesin belediyecilik yapmasının kolay olmadığını söyledi.

1994 yılının Türkiye'de belediyecilikte bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"O yıla kadar Türkiye'nin birçok yerinde ideolojik belediyecilik yapılıyordu. 'Ben adamlarımı doldurayım. Ben adamları besleyeyim, benim adamların işini göreyim.' Bunu İstanbul, Ankara çok yaşadı. İstanbul'da ticaret yaptığım yıllarda bir fabrikanın karşısındaki kahvelerin hepsinin dolu olduğunu gördüm. Oradaki çalışanlara sordum bu kahveler neden bu kadar dolu? Aldığım cevap ise 'bunlar İstanbul Belediyesinin elemanları. Bunlar burada sabaha kadar pişpirik oynarlar' diye bir cevap aldım. Eylem olduğu zaman otobüsler gelir bunları doldururlar eyleme gider bunlar."

- Sıfır Atık projesi

AK Parti iktidarı döneminde çevreyle ilgili büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Özhaseki, bakanlık olarak "Sıfır Atık" projesi başlattıklarını söyledi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"15 sene önce atık su arıtma tesisi toplam nüfusumuzun yüzde 35'ine hitap ediyordu. Şimdi ise yüzde 87'sine hitap ediyor. Katı atıklar neredeyse hiç yoktu. İstanbul'da bile Sirkeci'de CHP döneminde koca koca çöp dağlarına şahidim. Aynı şekilde çöp dağının patlayarak 40 kişinin öldüğüne şahidiz. Şimdi nüfusumuzun yüzde 67'sine ait katı atıkları düzenli bir şekilde depoluyoruz. Bakanlık olarak yeni bir proje başlattık. Sıfır Atık Projesi. İnşallah biz bunu başaracağız. Dünyada tek olacağız. Biz bu projeyi bakanlığımızda on aydan beri deniyoruz. On aydır bakanlığımıza çöp arabası uğramıyor."

Taşeron işçilere kadro veren yasayla belediyenin karlı çıktığına dikkati çeken Özhaseki, "Milletvekili seçildikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda taşeron yasasını ben hazırladım. Daha sonra da bu işin sürdürülemeyeceğini adeta taşeronların modern bir kölelik sistemi olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir taraftan devlete büyük yük gelmemesi bir taraftan da çalışan arkadaşlarımın haklarının korunması açısından bir yol bulmaya gayret ettim. Ayrıca belediyelerimiz dışarıdan hizmet satın aldıklarında yüzde 18 KDV ödüyorlardı. Şimdi kendi elemanları olduğu için yüzde 18 KDV ödemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, konuşmasının ardından arıtma tesisinin açılışını yaptı.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve vatandaşlar katıldı.

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