HABER

2-Bakan Arslan: 5 bin kişi daha PTT ailesine katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

(Görüntülü Haber)2-Bakan Arslan: 5 bin kişi daha PTT ailesine katılacak

(Görüntülü Haber)2-Bakan Arslan: 5 bin kişi daha PTT ailesine katılacak

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklamasıErdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması
YSK seçim takvimini tamamladı! YSK seçim takvimini tamamladı!
İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.