2 Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir'de, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne (BYEGM) bağlı il müdürleriyle toplantı yaptı. Darbe girişimini hatırlatarak, medyanın yaptıklarının ders niteliğinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Birileri, ne kadar görmemek için gözlerini kapasa da o ders, orada verilmiştir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, İzmir'deki bir otelde yapılan BYEGM İl Müdürleri Toplantısı'nda, kente son 15 yılda toplam 45 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını anlattı. İl müdürlerine uyarılarda bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizi ilgilendiren hususlarda içimizdeki nabzı iyi tutamazsak, söylemleri ve onların ardındaki asıl metinleri iyi okuyamazsak, kimsenin kapımıza dayanmasına gerek kalmaz, kaleyi içeriden kaybederiz. Türkiye düşmanı belli odaklar tarafından dışarıda üretilen negatif söylemlerle mücadele etmekte başarı sağladı. Önce kendi elimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ülkemize baktıklarında ne gördükleri, şer odaklarının hayata geçirecekleri algı operasyonları için temel teşkil ediyor. O halde onlara bu imkanı vermemek için çalışmamız gerekiyor. Muhakkak ki, bilerek bizi içeriden yıpratmak için sayfalar dolduran, programlar yapan, yayınlar gerçekleştirenler olacaktır. Ancak biz doğruyu, gerçeği etkili savunur ve ön planda tutmayı başarırsak, onları kendi oyunlarında alt etmek daha kolay olacaktır. Bu imkanı medyaya olan hakimiyetinizle, yaptığınız gözlem ve analizleri devletimize sağlamak sizlerin en önemli görevi."