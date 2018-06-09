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2-Canikli: Terörü kökten temizlemek için sonuna kadar gideceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 13:35 | Son Güncelleme

(Görüntülü)2-Canikli: Terörü kökten temizlemek için sonuna kadar gideceğiz

(Görüntülü)2-Canikli: Terörü kökten temizlemek için sonuna kadar gideceğiz

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