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2. Dönem Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 15:23 | Son Güncelleme

RTÜK, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TRT iş birliğiyle, medya hizmet sağlayıcıların çalışanlarına yönelik 2. Dönem Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu 5-16 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek - İki hafta sürecek kursa, yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarında çalışan 20 kursiyer katılacak

RTÜK, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TRT iş birliğiyle, medya hizmet sağlayıcıların çalışanlarına yönelik 2. Dönem Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu 5-16 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarının çalışanlarına yönelik kurslar, "Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında düzenleniyor.

RTÜK, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TRT'nin iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Türkçenin nesiller boyunca güzelliği ve duruluğu bozulmadan yaşayabilmesini amaçlıyor.

2. Dönem Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kursu, 5-16 Mart tarihlerinde TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. İki hafta sürecek kursa, yerel ve bölgesel yayın kuruluşlarında çalışan 20 kursiyer katılacak.

Diksiyon dersleri Çankaya Halk Eğitim Merkezi Eğiticisi İpek Neslişah Akdemir, spikerlik ve sunuculuk dersleri de Ankara Radyosu Spikeri Hafize Okan tarafından verilecek. Uygulamalı dersler TRT Eğitim Stüdyoları'nda yapılacak ve eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.

Proje, radyo ve televizyon yayınlarında Türkçenin kullanımına ilişkin güncel tespitlerin yapılmasını, bunlar ışığında yayınlarda Türkçenin daha özenli kullanılması için gerekli mekanizmaların kurulup işletilmesini ve medya çalışanlarının Türkçeyi doğru kullanmaları için eğitimden geçirilmesini kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, bireylerin dili kullanmasında aile ve eğitim çevreleri kadar radyo ile televizyon yayınlarının da önemli etkisinin bulunduğunu belirtti.

Yerlikaya, yayınlarda kullanılan yanlış dilin toplumu derinden etkilediğini vurguladı.

Yapılan dil yanlışlarının kısa sürede tüm topluma yayıldığını ve medyada yer bulan herkesin kullandığı ifadelerin toplumun diline yerleştiğini vurgulayan Yerlikaya, böylece hataların meşrulaştığını bildirdi.

RTÜK'e bu manada çok sayıda şikayet geldiğine ve toplumun büyük bir kesiminin huzursuzluk duyduğuna dikkati çeken Yerlikaya, buna duyarsız kalmayarak birçok programa "dilin yanlış, argo ve küfürlü" kullanılması dolayısıyla 6112 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanarak müeyyide uygulandığını aktardı.

İzleyicilerin radyo ve televizyonlarda program sunan, muhabirlik veya metin yazarlığı yapanlardan Türkçeyi kurallarına uygun kullanmalarını beklemelerinin en doğal hakkı olduğunu belirten Yerlikaya, medya çalışanlarında dil kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminerler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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2. dönem diksiyon RTÜK spikerlik sunuculuk kursu

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