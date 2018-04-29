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2-GÜRSEL TEKİN: DOĞRUYSA BÜYÜK BİR FELAKETTİR

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

(Görüntülü Haber)2-GÜRSEL TEKİN: DOĞRUYSA BÜYÜK BİR FELAKETTİR

(Görüntülü Haber)2-GÜRSEL TEKİN: DOĞRUYSA BÜYÜK BİR FELAKETTİR

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