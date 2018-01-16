2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Ankette AYM'nin FETÖ'cü isimlerle ilgili verdiği hak ihlali kararları da vatandaşa soruldu. Halkın yüzde 60.9 AYM'nin haksız olduğunu söylerken 30.7'si ise bu kararı doğru bulduğunu açıkladı. Fikri olmadığını belirtenlerin oranıysa yüzde 8.4'te kaldı.

ORC Şirketi gündeme ait konuların yer aldığı saha çalışmasıyla ilgili sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6'da kalırken yüzde 11.3'lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

Bu oranlara göre HDP'nin Meclis'e giremeyeceği anlaşılıyor.

Türkiye 2019 seçimlerine hazırlanırken, 2018 yılının ilk anketi de yayımlandı. ORC 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı. Yapılan araştırmada bu pazar seçim olsa AK Parti ve MHP ittifakının yüzde 50'yi geçtiği görülüyor.

TÜRKİYE'DE ERKEN YEREL/GENEL SEÇİME İHTİYAÇ VAR MI?

Ankete göre vatandaş erken seçim istemiyor. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyleyenlerin oranı 57.9 olurken, siyasi partilerin seçim ittifakını desteklediğini belirtenlerin oranıysa 65.9 oldu.

TÜRKİYE KUDÜS'E SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak onaylamasının ardından geliştirdiği Kudüs politikası da vatandaştan tam destek aldı. Ankette 'Erdoğan'ın Kudüs politikasını destekliyor musunuz' sorusuna yüzde 70.2 evet çıktı.

OHAL'DEN RAHATSIZLIK DUYUYOR MUSUNUZ?

ORC tarafından 34 ilde 2bin 680 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmayla gerçekleştirilen ankette 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin FETÖ'cülerden temizlenmesi için uzatılan OHAL'le ilgili düşüncesi soruldu. Vatandaşların yüzde 64.2'si OHAL'den rahatsızlık duymadığını belirtirken yüzde 5.4'ü bu soruyu cevapsız bıraktı. OHAL'den rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu.

ABDULLAH GÜL'E DESTEK 0,8

Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.