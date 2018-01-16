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2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

POLİTİKA HABERLERİ | 16.01.2018 20:52 | Son Güncelleme 7 saat önce

2018 yılının ilk seçim anketinin sonucu yayınlandı. ORC Araştırma şirketi 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2 bin 680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı. Araştırmada HDP ve İYİ Parti'nin baraj altında kaldığı görülüyor.

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Türkiye 2019 seçimlerine hazırlanırken, 2018 yılının ilk anketi de yayımlandı. ORC 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı. Yapılan araştırmada bu pazar seçim olsa AK Parti ve MHP ittifakının yüzde 50'yi geçtiği görülüyor.

HDP BARAJ ALTINDA KALIYOR

Bu oranlara göre HDP'nin Meclis'e giremeyeceği anlaşılıyor.

AK PARTİ: Yüzde 47,2
CHP: Yüzde 25,9
MHP: Yüzde 10,8
HDP: Yüzde 8,5
İYİ PARTİ: Yüzde 5,5

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'A DESTEK:

ORC Şirketi gündeme ait konuların yer aldığı saha çalışmasıyla ilgili sonuçlarını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Erdoğan'a kesinlikle oy vereceğini açıklayanların oranı 48.6, oy vermeyeceklerini açıklayanların oranı 32.6'da kalırken yüzde 11.3'lük kesim ise oy verebileceğini söyledi.

ANAYASA MAHKEMESİNİN BAZI FETÖ SANIKLAR İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU HAK İHLALİ KARARINI DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?

Ankette AYM'nin FETÖ'cü isimlerle ilgili verdiği hak ihlali kararları da vatandaşa soruldu. Halkın yüzde 60.9 AYM'nin haksız olduğunu söylerken 30.7'si ise bu kararı doğru bulduğunu açıkladı. Fikri olmadığını belirtenlerin oranıysa yüzde 8.4'te kaldı.

TÜRKİYE'DE ERKEN YEREL/GENEL SEÇİME İHTİYAÇ VAR MI?

Ankete göre vatandaş erken seçim istemiyor. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını söyleyenlerin oranı 57.9 olurken, siyasi partilerin seçim ittifakını desteklediğini belirtenlerin oranıysa 65.9 oldu.

TÜRKİYE KUDÜS'E SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak onaylamasının ardından geliştirdiği Kudüs politikası da vatandaştan tam destek aldı. Ankette 'Erdoğan'ın Kudüs politikasını destekliyor musunuz' sorusuna yüzde 70.2 evet çıktı.

OHAL'DEN RAHATSIZLIK DUYUYOR MUSUNUZ?

ORC tarafından 34 ilde 2bin 680 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmayla gerçekleştirilen ankette 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülkenin FETÖ'cülerden temizlenmesi için uzatılan OHAL'le ilgili düşüncesi soruldu. Vatandaşların yüzde 64.2'si OHAL'den rahatsızlık duymadığını belirtirken yüzde 5.4'ü bu soruyu cevapsız bıraktı. OHAL'den rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu.

ABDULLAH GÜL'E DESTEK 0,8

Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Algıya başladılar yine,asıl baraj altında olan MHP dir.
Komik olmayın.
mümkün değil !
anlaşıldı anket şirketinin kime hizmet ettiği
bu anketler yasaklanmalı.seçmenin oyunu yönlendirmeye çalışıyorlar.ankete cevap verenlerde sorulara cevap vermesin.
chp hala nasıl %25 civarı oy alır bunu akıl almıyor. bunların seçmenleri hiç mi tv haber izlemiyor hiç mi takip etmiyor? her krizde adamlar gitti kafirden yana oldu kendi devletine karşı tavır aldı. yürüyüş yaptılar ramazanda çanakkale şehitliğinde şarap içtiler. yetmedi vekili cıktı içki günah değil sosyal aktivite dedi. hadi hepsini geçtim, bir tane proje duyan varmı bunlardan? biz seçilirsek şunu şunu yapacağız dediğini duyan varmı? chp nin bir ortadoğu politikası var mı? ab küresel ekonomi nato globalizm politikası var mı? yok. bunlardan tek duyacagınız bop habur davul zurna paralar
aklım iyi parti diyor.
doğruluk payı sıfır olan bir anket,mhp barajı geçemeyecek.
Anketlerin Yandaş şirketlere yaptırılması, inandırıcı olmasını engelliyor
İYİ partiyi nasıl ederizde küçük gösteririz diye yırtılıyorsunuz, ama mızrak çuvala sığmıyor.Ne yaparsanız yapın gümbür gümbür geliyor.Korkunun ecele faydası yok.Demokrasi, insan hakları, özgürlük, parlamenter sistem, işçi ve memur için herşey İYİ olacak...ALLAH yolunu açık etsin Meral HANIM.
iyi partinin % 5.5 çok büyük rakam
yav he he
tamamen yalan dolan . kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar . ben insanım diyen herkes OHAL den rahatsız olmalı . bu erken seçim çalışmasıdır . İnsanlar aptal değil , aptal olanlar ise akıllanmayacak ama akılsız da kalmayacak . kendimizi anlatmalıyız . yazık . milletin aklıyla dalga geçiyorlar....
amasız fakatsız kayıtsız şartsız bütün matematikleri tahminleri altüst etmeye varmısın TÜRKİYEM...İyiler mutlaka kazanır
Bu anket SONAR'ın anketini sabote etmek için yayınlanmıştır. Akp binasında yapsalar bu sonuç çıkmaz. İnsanlar akp neden oy versin? Eğitimi yok etti, tarımı bitirdi, GDOlu ürünler yüzünden kanser patladı, atanamayan yüzbinlerce öğretmen yaratıldı, fetö bahanesiyle garip gureba onbinlerce insanı mağdur edildi, Ege Adalarını Yunanistana verdiği için mi? Pkk ile meydanlarda megri megri deyip halay çektiği için mi? Geçmediği köprüye ücret ödediği için mi? Yerli kurumları ihalesiz Katarlılara verdiği için mi? Neden akp oy versin..
Arabam ve Evim var iddiaya giren varsa buyursun , eğer iki partiden biri baraj altında kalsın evim ve arabam onundur.Aynı şekilde Mhp barajı geçsin yine onundur..Ama aynı değer karşılığında karşı tarafta ortaya mal yada para koyacak mesaj atsın istediği notere gelirim koşarak..Ayrıca İYİ partinin oyuna secim geçesi Merak Akşener bile inanamayacak biz nasıl bu kadar oy aldık diye..
12 seçimdir anketler doğru söylüyor belliydi
MHP bitmiş ne de güzel abartılı reklam.Mhp % 3 bile alamaz. Alırsa bıyıkları mı keserim. Chp %25-30,Akp %25-30 Hdp % 15 İYİ parti % 13 Saadet % 5-6 KOALİSYON GÖRÜNDÜ...AKP/MHP ????
Parayı veren akp olunca böyle oluyor.Ha bir de sahte oyları da hesaba katıp bizim şu sonuçları açıklayın diyorlar.
yav he heee
Ailemden MHP'ye 10 oy vardı şimdi 1 tane yok hatta çevremde bile kimse kalmadı nasıl %10.8 çıkıyor insan gerçekten hayret ediyor. 38 yaşındayım bugüne kadar seçim anketine katılan tek kişi duymadım aranızda katılan bilen varsa söylesin.
Yalan dolan
Buna inanan bir salak varmı acaba ?
chp nin hali ne olcak...hep mualefet mi kalcak
anketler yasaklansın
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