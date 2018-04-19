"2. Uluslararası Umut Kongresi"

"Türkiye'de önümüzdeki seçim ülkenin geleceği açısından demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmek üzere iktidara gelmek isteyenlerle, demokrasiyi savunanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Böylesi tarihi bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bu seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve birlikte yapılacak genel seçimler geleceğimizin oylanacağı seçimlerdir. Biz daha iyi bir Türkiye istiyoruz. Biz çocuklarımızın aydınlık geleceğini istiyoruz. İnsanlarımızın özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. İnsanlarımızın geleceğinin endişe içerisinde olmamasını istiyoruz. İnsanlarımızın geleceklerinden endişe etmedikleri bir demokrasi istiyoruz."

Hamzaçebi, Kepez Belediyesi ile Rating Akademi tarafından Turhan Mildon Kültür Merkezi'nde bu yıl 2. düzenlenen "Uluslararası Umut Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ülkenin erken seçim kapsamında 24 Haziran'da sandık başına gideceğini anımsattı.

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Türkiye 2019 seçimleriyle yeni bir cumhurbaşkanıyla tanışacaktır. O demokratik ve özgürlükçü cumhurbaşkanıyla Türkiye, 21. yüzyılın güçlü demokrasisine ve güçlü ekonomisine sahip ülkelerden biri olacaktır." dedi.

- "Bunu mutlaka başaracağız"

Hamzaçebi, Türkiye'nin gelecek dönemde, "dış politika, eğitim, toplumsal barış, hukuk ve demokrasi" olmak üzere 5 temel alanda, sorunlarının çözüldüğünü görmek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun için yola çıktık. Bunu başaracağımızdan asla endişe etmiyorum, kuşku duymuyorum. Bunu mutlaka başaracağız. Her seçim sonrası balkona çıkıp balkonlardan aşağıdaki herkesi küçümseyen adeta bir askeri zafer kazanmış komutanlar edasıyla konuşanlar oldu. Bu seçimlerde balkonlarda demokrasinin zaferini kazanmış halkımız olacaktır. Her seçim balkona çıkanlar, bu seçimde çıkacakları balkon bulamayacakları gibi bakacak bir pencere de bulamayacaklardır. Gazete manşetlerini kontrol altına alanlar gazete manşetleriyle iktidarda kalamayacaklarını da bu seçimde göreceklerdir. Türkiye 2019 seçimleriyle yeni bir cumhurbaşkanıyla tanışacaktır. O demokratik ve özgürlükçü cumhurbaşkanıyla Türkiye, 21. yüzyılın güçlü demokrasisine ve güçlü ekonomisine sahip ülkelerden biri olacaktır."

Kongrenin açılışına CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Rating Akademi Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Şahin, Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula da katıldı.

19-21 Nisan tarihlerinde yapılacak kongreye, CHP genel başkan yardımcıları, gazeteciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katılacak.