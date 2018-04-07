Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turist sayısında bu sene ciddi bir artış var. 2014 rakamlarını da geçeceğiz inşallah. Sadece Rusya'dan 6 milyon, Almanya'dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve ANFAŞ Expo Center'de devam eden Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'ni (HESTOUREX 2018) ziyaret etti.

Stantları tek tek gezen Çavuşoğlu, il ve ilçe belediye başkanlıklarını ziyaret ederek, belediye başkanlarıyla sohbet etti, ikramlardan tattı. Spor bölümlerinde masa tenisi oynayan Çavuşoğlu'na Pakistan stadında yöresel şapka hediye edildi.

Bakan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ilki olmasına rağmen HESTOUREX'e tüm dünyadan büyük ilgi olduğunu hatırlatarak, geçen yıl 4 gün içinde hastanelerin, şirketlerin, otellerin ve sporla ilgili tesislerin 10 milyar liraya yakın sözleşmeler imzaladığını söyledi.

Bunun faydasını gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bu sene Türkiye'ye gelen turist sayısının artışında bunun da etkisi var. Sadece bizim etrafımızdaki ülkelerden değil, Latin Amerika'dan Asya'ya kadar farklı ülkelerden turist gelmesine de ciddi bir kaktı sağlıyor. Esas itibarıyla sağlık, spor ve alternatif turizmle bildiğimiz klasik turizmin dışına çıkarak, farklı alanlardan da gelir elde ediyoruz." diye konuştu.