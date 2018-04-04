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2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: (1) - "Hükümet olarak belirlediğimiz 4 ana gelişme ekseni var. Bunlardan biri de belki de en önemlisi, eğitimdir. O yüzden her yıl eğitime artan oranda bütçe ayırıyoruz" - "Gerçek şu ki iyi bir eğitim olmadan kalkınma olmaz, gelişme olmaz. Eğitim gelişmenin de ilerlemenin de demokrasinin de şehirleşmede marka olmanın da temelini teşkil ediyor"

Başbakan Binali Yıldırım, "Hükümet olarak belirlediğimiz 4 ana gelişme ekseni var. Bunlardan birisi de, belki de en önemlisi, eğitimdir. O yüzden her yıl eğitime artan oranda bütçe ayırıyoruz." dedi.

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığınca, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'na katıldı.

Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek için gidecek öğrencilerle bir araya geldiğini dile getiren Yıldırım, "Bu eğitim sürecinin sizlere, ailenize, memleketimize hayırlar getirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Bugün, akademik çalışma yapacak 824 öğrencinin, gidecekleri ülkelere uğurlanacağını belirten Yıldırım, "Allah zihin açıklığı versin, Allah muvaffak etsin." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 1929'da 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun'un kabul edildiğini hatırlatan Yıldırım, kanunla lisans, yüksek lisans, doktora yapacak öğrencilerin ilk kez yurt dışında gönderilmeye başlandığını söyledi.

Bugüne kadar kanun kapsamında yurt dışında yaklaşık 19 bin öğrenci gönderildiğine dikkat çeken Yıldırım, bu öğrencilerin yarısının son 12 yılda yurt dışına gittiğini bildirdi.

Yıldırım, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana programın işlediğini ancak 10 bine yakın öğrencinin son yıllarda eğitim için yurt dışına gönderildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu da hükümetlerimizin, insanımızın daha nitelikli, daha iyi şekilde yetiştirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını açıkça ortaya koyuyor. Şu anda Amerika'dan Çin'e 49 farklı ülkede, sayıları 3 binin üzerinde halen eğitim gören öğrenciler var. Uyum programının ardından sizler de o gençlerimizin yanında yerlerinizi alacaksınız ve gittiğiniz ülkelerde bir yandan evrensel doğruların peşinde, doğru bilginin izinde olacaksınız. Hem ülkemiz hem de insanlık için değer üretmenin gayreti içinde olacaksınız. Döndüğünüzde tabii elde ettiğiniz bilgi birikimini, tecrübeyi memleketimize ve insanlığa faydalı olacak şekilde değerlendireceğinize zerre kadar şüphem yok. Bunun için her birinizin değeri bizim nezdimizde çok büyük, çok önemli. Yolunuz da bahtınız da şimdiden açık olsun. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinizden zerre kadar endişem, tereddüdüm yok."

Üniversitelerdeki bilim adamlarının önemli bir kısmının bu programlarla yetiştiklerini dile getiren Yıldırım, "Ayrıca dünyanın birçok merkezinde de bu bursla gönderdiğimiz bilim adamımız, ülkemiz için akademik çalışma yapmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin kalkınma ve gelişme vizyonunda eğitimin en başta geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak belirlediğimiz 4 ana gelişme ekseni var. Bunlardan birisi de, belki de en önemlisi, eğitimdir. O yüzden her yıl eğitime artan oranda bütçe ayırıyoruz. Bu yıl da yine 2018 bütçesinde eğitim en büyük payı aldı, 134 milyar lira. Peki 2002'de ne kadardı? 11 milyar lira. Yani AK Parti hükümetleri ilk başlarken eğitime 120 milyar liralık bütçe içerisinde 11 milyar lira para ayırırken, bu sene 2003 bütçesinin daha fazlasını, 134 milyar lirayı eğitim için ayırmış. Bu da 16 yılda 12 kattan fazla artışı ifade ediyor.

Şu bir gerçek, Türkiye'de her yıl yüzde 70-80 enflasyon olmadı ama neredeyse her yıl eğitim bütçesi katlanarak bugünlere gelinmiş. Gerçek şu ki iyi bir eğitim olmadan kalkınma olmaz, gelişme olmaz. Eğitim gelişmenin de ilerlemenin de demokrasinin de şehirleşmede marka olmanın da temelini teşkil ediyor. Bütün bu faydaların elde edilmesi için eğitimin de gelişmesi, gelişen şartlara göre yenilenmesi gerekiyor."

(Sürecek)

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