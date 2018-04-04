2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı

Başbakan Binali Yıldırım, "Hükümet olarak belirlediğimiz 4 ana gelişme ekseni var. Bunlardan birisi de, belki de en önemlisi, eğitimdir. O yüzden her yıl eğitime artan oranda bütçe ayırıyoruz." dedi. Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığınca, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 2017 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'na katıldı. Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek için gidecek öğrencilerle bir araya geldiğini dile getiren Yıldırım, "Bu eğitim sürecinin sizlere, ailenize, memleketimize hayırlar getirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum." diye konuştu. Bugün, akademik çalışma yapacak 824 öğrencinin, gidecekleri ülkelere uğurlanacağını belirten Yıldırım, "Allah zihin açıklığı versin, Allah muvaffak etsin." dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda nitelikli insan yetiştirmek amacıyla 1929'da 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun'un kabul edildiğini hatırlatan Yıldırım, kanunla lisans, yüksek lisans, doktora yapacak öğrencilerin ilk kez yurt dışında gönderilmeye başlandığını söyledi.

Bugüne kadar kanun kapsamında yurt dışında yaklaşık 19 bin öğrenci gönderildiğine dikkat çeken Yıldırım, bu öğrencilerin yarısının son 12 yılda yurt dışına gittiğini bildirdi. Yıldırım, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana programın işlediğini ancak 10 bine yakın öğrencinin son yıllarda eğitim için yurt dışına gönderildiğini aktararak, şöyle devam etti: "Bu da hükümetlerimizin, insanımızın daha nitelikli, daha iyi şekilde yetiştirilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını açıkça ortaya koyuyor. Şu anda Amerika'dan Çin'e 49 farklı ülkede, sayıları 3 binin üzerinde halen eğitim gören öğrenciler var. Uyum programının ardından sizler de o gençlerimizin yanında yerlerinizi alacaksınız ve gittiğiniz ülkelerde bir yandan evrensel doğruların peşinde, doğru bilginin izinde olacaksınız. Hem ülkemiz hem de insanlık için değer üretmenin gayreti içinde olacaksınız. Döndüğünüzde tabii elde ettiğiniz bilgi birikimini, tecrübeyi memleketimize ve insanlığa faydalı olacak şekilde değerlendireceğinize zerre kadar şüphem yok. Bunun için her birinizin değeri bizim nezdimizde çok büyük, çok önemli. Yolunuz da bahtınız da şimdiden açık olsun. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinizden zerre kadar endişem, tereddüdüm yok."