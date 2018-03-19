Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 yılını 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' olarak ilan ettiklerini açıkladı.

Kurtulmuş, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatı dolayısıyla, ailesine başsağlığı dileklerini iletmek üzere Güven Hastanesine geldi.

Hastaneden ayrılırken basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, bugün sadece siyaset dünyasının değil bütün Türkiye için çok önemli bir kayıpla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Hasan Celal Güzel, bizim ülkemizin nadide evlatlarından birisiydi. Son derece yürekli, cesur, milletin dertleriyle dertlenen, halkın ve hakkın hakim olması için gayret sarf eden büyük bir dava adamıydı." ifadesini kullandı.

Hasan Celal Güzel ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu aktaran Bakan Kurtulmuş, kendisini kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

- "Gelecek nesillere aktarılması için çalışacağız"

Kurtulmuş, milletin her ferdinin Hasan Celal Güzel'i özellikle 28 Şubat sürecindeki dik duruşuyla hatırlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti: