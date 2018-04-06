2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili hazırlıklar hızlanırken, anket şirlketleri de bir bir araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu, 2019 cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti-MHP ittifakının oy oranının 16 Nisan referandumundakiyle aynı düzeyde olduğunu ifade etti.

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Uslu 'Referandumda parti tabanları nasıl tepki verdilerse aşağı yukarı o tepki ya da tutumlarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün haberine göre, seçim hazırlıklarıyla birlikte partilerin oy oranlarını ölçen anketler, AK Parti'nin yaşadığı farklı bir sorunu ortaya koydu. En son 1 kasım 2015 seçimlerinde tek başına yüzde 50'yi gören AK Parti, bu kez MHP ile ittifaka girmesine karşın yüzde 50'yi aşmakta zorlanıyor.

USLU: CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 51.5-52 ARASINDA



Cumhurbaşkanı seçiminde artık yüzde 50+1 oy gerektiği, partilerin tek tek oylarının değil ittifakların oranının belirlenmesi gerektiği için anketlerin daha da kritik işlev kazandığını belirten Gül, şu ana kadar resmi tek ittifak AK Parti ile MHP arasında kurulduğu için, anketlerin daha çok bu ittifakın oyunu ölçmeye yönelik olarak yapıldığını belirtti.