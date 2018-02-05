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2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 07:46 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü '2019'da Kılıçdaroğlu'nu Bekleyen' başlıklı yazısında CHP'nin 36. Olağan Kurultayına ilişkin izlenimlerini aktardı. Kurultayda iktidar olmak yerine parti içi iktidar için kıran kırana mücadele verildiğini ifade eden Selvi, parti içi mücadelenin kurultay salonunda bırakılıp, iktidar olmak için kolların sıvandığını belirtti.

2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğinin belli olduğunu söyleyen Selvi, bütün grupların Parti Meclisi'ne yüklendiğini belirtti. Yeni PM'nin CHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacağını aktaran Selvi, Belediye başkan adayları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı adayının PM'de karara bağlanacağını söyledi.

Abdulkadir Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

2019 BEKLENTİLERİ

1- AK Parti’nin CHP kurultayına temsilci göndermemesi, Erdoğan’ın 2019 stratejisini CHP karşıtlığı üzerine kuracağı şeklinde yorumlanabilir.

2- Erdoğan 2019’a AK Parti ve MHP’nin oluşturacağı “Milli İttifak”la giderken, CHP’yi, HDP ile aynı potaya sokmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşması ise buna kapalı olmadığını gösteriyor.

3- Kurultayda 447 oy alarak gücünü gösteren Muharrem İnce’nin mücadeleye devam kararı alması CHP’de suların durulmayacağını gösteriyor. İnce, Kılıçdaroğlu 2019’da cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde CHP Genel Başkanlığı için en önemli ismin kendisi olduğu algısını pekiştirmiş oldu. Belli ki o gün geldiğinde Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olması konusunda zorlayacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne bekleyecek bu zihniyetle gene hezimet bekliyor alır yanına hdp-fetö-pkk-iyi parti-dhkpc-pyd-saadet-stk koalisyonunu millet vurur şamarı tekrar ama akıllanır mı tabiki hayır milli değerlerden uzak bu zihniyet başarısız olmaya mahkumdur.
K. Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmak gibi bir hedefi yok. Zaten iktidara gelecek olsa bu işi yapamayacağını iyi biliyor. O'nun tek gayesi CHP'nin başında kalabilmek. Bundan sonra; vatan hainleri ile işbirliği yapan hiçbir zümre bu millet tarafından iktidar yapılmayacaktır.
büyük bir mağlubiyet bekliyor ne bekleyecek başka...basiretsiz beceriksiz koltuk sevdalısı bir adam!!! muhalefet bile yapmaktan aciz..biraz onur haysiyet olsa koltuğu gençlere bırakır yandan yardımcı olur
bu cehapenin lideri denen zat bir cd ile gelmedimi aday olmayacağım deyip 24 saat geçmeden genel başkan adayıyım diyen çarkçı başı değilmi bu zat ve zihniyeti her zaman ve her yerde kaybedecek
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