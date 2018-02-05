2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçileceğinin belli olduğunu söyleyen Selvi, bütün grupların Parti Meclisi'ne yüklendiğini belirtti. Yeni PM'nin CHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacağını aktaran Selvi, Belediye başkan adayları, milletvekilleri ve cumhurbaşkanı adayının PM'de karara bağlanacağını söyledi.

Abdulkadir Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

2019 BEKLENTİLERİ



1- AK Parti’nin CHP kurultayına temsilci göndermemesi, Erdoğan’ın 2019 stratejisini CHP karşıtlığı üzerine kuracağı şeklinde yorumlanabilir.

2- Erdoğan 2019’a AK Parti ve MHP’nin oluşturacağı “Milli İttifak”la giderken, CHP’yi, HDP ile aynı potaya sokmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşması ise buna kapalı olmadığını gösteriyor.

3- Kurultayda 447 oy alarak gücünü gösteren Muharrem İnce’nin mücadeleye devam kararı alması CHP’de suların durulmayacağını gösteriyor. İnce, Kılıçdaroğlu 2019’da cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde CHP Genel Başkanlığı için en önemli ismin kendisi olduğu algısını pekiştirmiş oldu. Belli ki o gün geldiğinde Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olması konusunda zorlayacak.

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