"2019 seçimleri çok önemli"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 2019 seçimlerinin Türkiye ve ondan medet uman birçok ülke için çok önemli olduğunu belirtti.

Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentin 2019 seçimlerine hazır olduğunu belirterek, "Özellikle 2019 seçimleri hem Türkiyemiz hem de Türkiye'den medet uman ve destek bekleyen birçok ülke için çok önemli." diye konuştu.

- "Bütün İslam coğrafyası Türkiye'den medet bekliyor"

Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Afrika ile birçok Balkan ülkesinin Türkiye'nin istikrarı, huzuru ve kalkınmasından pay aldığına işaret eden Akdağ, şunları belirtti:

"Artık Türkiye, tarihteki o çok önemli pozisyonunu bir kere daha kazanmış oldu, son yılların gelişmelerini kısaca böyle özetleyebiliriz. Bütün İslam coğrafyası, etrafımızdaki komşuların önemli bölümü, hele hele bazen yönetimler doğru işler yapmasa o ülkelerdeki vatandaş ve halk, özellikle Suriye'yi kastediyorum, hepsi gözünü Türkiye'ye dikmiş, Türkiye'den medet bekliyorlar. Velhasıl sırtımızdaki sorumluluk çok büyük."