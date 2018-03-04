2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katıldı. CHP'nin oy oranına dair konuşan Hamzaçebi, "2011 civarında aldığımız oy oranındayız. Anketlerimiz yüzde 30 gösteriyor. Oylarımız 25'in üzerindedir" ifadesini kullandı.



'ÖNEMLİ OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİMİN KAZANACAĞI'



Hamzaçebi ayrıca, "Siyasi partilerin aldığı oydan çok, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı ve cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağı önemli. Başkanlık sisteminde siyasi partilerin parlamento ağırlığı ikinci planda kalmaktadır. Çünkü başkan, yasa gücüne sahip kararnameler çıkarma yetkisine sahiptir. TBMM'nin yasa yapma yetkisine cumhurbaşkanı ortak olmuştur. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken, tartışılması gereken konu cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağıdır" dedi. İSTANBUL İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI



CHP'nin yeni Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yeni göreviyle birlikte seçim çalışmalarına da başladı. Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını da açıkladı.

İşte CHP'li Akif Hamzaçebi'nin o açıklamaları: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza “İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız” dedim. ANKETTE BEN ÇIKARIM



Topluma sorulacak, anket yapılacak. İddialıyım, araştırmalardan ben çıkarım. Bu çerçevede yola çıktım çalışıyorum. Yeni görevim Genel Sekreterlik ve sorumluluk alanım Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekilliği seçimine yerel seçimlere kadar genişledi. İstanbul çalışmalarım bütün ciddiyetiyle devam edecektir. KOLTUKTAN GÜÇ ALINMAZ



İnsanlar koltuklarından güç almazlar, kendi güçleriyle ayakta dururlar. Genel Sekreterlik güçlü ve onurlu makamdır. Ben tüm seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. İstanbul'u da CHP kazanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olacak. İddia ile söylüyorum ki CHP'nin adayı, 2. turda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Yüzde 60 oyu alması son derece muhtemeldir.

Seçim 2. tura kaldığında AK Parti'den de bize oy gelecektir. Bu parti seçimi değil. Tercih demokrasiden yana olacaktır.