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2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 18:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, katıldığı programda CHP'nin oy oranını açıkladı. "'2011 civarında aldığımız oy oranındayız. Anketlerimiz yüzde 30 gösteriyor. Oylarımız 25'in üzerindedir' diyen Hamzaçebi, ayrıca, bugün yüzde 5 barajıyla seçime gidilseydi Saadet Partisi'nin Meclis'e gireceği iddiasında bulundu.

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katıldı. CHP'nin oy oranına dair konuşan Hamzaçebi, "2011 civarında aldığımız oy oranındayız. Anketlerimiz yüzde 30 gösteriyor. Oylarımız 25'in üzerindedir" ifadesini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİMİN KAZANACAĞI'

Hamzaçebi ayrıca, "Siyasi partilerin aldığı oydan çok, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı ve cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağı önemli. Başkanlık sisteminde siyasi partilerin parlamento ağırlığı ikinci planda kalmaktadır. Çünkü başkan, yasa gücüne sahip kararnameler çıkarma yetkisine sahiptir. TBMM'nin yasa yapma yetkisine cumhurbaşkanı ortak olmuştur. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken, tartışılması gereken konu cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanacağıdır" dedi.

İSTANBUL İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'nin yeni Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yeni göreviyle birlikte seçim çalışmalarına da başladı. Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını da açıkladı.

İşte CHP'li Akif Hamzaçebi'nin o açıklamaları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için çok önceden beri çalışıyorum ve Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde yapıyorum. Genel Başkanımıza “İstanbul'u kiminle kazanacaksanız onu aday yapmak zorundasınız. Halkta kimin karşılığı varsa, onu aday yapmak zorundasınız” dedim.

ANKETTE BEN ÇIKARIM

Topluma sorulacak, anket yapılacak. İddialıyım, araştırmalardan ben çıkarım. Bu çerçevede yola çıktım çalışıyorum. Yeni görevim Genel Sekreterlik ve sorumluluk alanım Cumhurbaşkanlığı seçiminden milletvekilliği seçimine yerel seçimlere kadar genişledi. İstanbul çalışmalarım bütün ciddiyetiyle devam edecektir.

KOLTUKTAN GÜÇ ALINMAZ

İnsanlar koltuklarından güç almazlar, kendi güçleriyle ayakta dururlar. Genel Sekreterlik güçlü ve onurlu makamdır. Ben tüm seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. İstanbul'u da CHP kazanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olacak. İddia ile söylüyorum ki CHP'nin adayı, 2. turda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaktır. Yüzde 60 oyu alması son derece muhtemeldir.
Seçim 2. tura kaldığında AK Parti'den de bize oy gelecektir. Bu parti seçimi değil. Tercih demokrasiden yana olacaktır.

HALKIN UMUDU CHP’DİR

CHP halkın umudu, Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmaya talip bir partidir ve kendi gücüne inanmaktadır. Bu gücü büyüteceğiz. Bu gücün etrafında çok büyük bir toparlanma, birliktelik sağlayacağız.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNİ REFORM ÇERÇEVESİNDE ELE ALDIK

Tüzük değişikliğini siyasi parti reformu çerçevesinde ele aldık. Toplum ve sorunlar, ihtiyaçlar değişti. CHP'nin bir kurucu felsefesi var. Köklerini Kuvayı Milliye'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yönetilen Kurtuluş Savaşı'ndan alan bir partiyiz.Bu ruh, varlık nedenimizdir. Şu an tüzük taslağı tartışma aşamasında. Cumhurbaşkanı adayının da tüzükte yer alması gerekir. Geniş kitlelerin seçmesini sağlayacak bir imkan var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Gelin hemen yerel seçimi yapalım' çağrısında bulunduğunda, AK Parti belediye başkanlarını birer birer istifa ettiriyor, atama yapıyordu. Kılıçdaroğlu'nun bu talebi karşılık bulmadı.

PARTİ BAĞLARI ZAYIFLAR

Şimdi ise AK Parti'den yerel seçimi öne alalım önerisi gelmedi. AK Parti'nin böyle bir düşüncesinin olduğunu da zannetmiyorum. İktidar partileri yerel seçimlerde genel seçimlerde aldığı oyun altında oy alır. Aday profili öne çıkar, parti bağları zayıflar. Olsa olsa hepsini aynı tarihte yapmayı düşünebilirler. (Sözcü)

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CHP Saadet Partisi oy oranı Akif Hamzaçebi 2019 seçim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bı defa CHP Alevi başkanla iktidar olamaz .Sünni bir insan aleviye Zor oy verir.muharrem ince olsaydı oyları su su en az %40 ti.hata yapiyolar
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... KANDIRILMAK haksızlık hukuksuzluk son bulur... TÜRK milleti huzura kavuşur... Ne Mutlu Türküm Diyene!...
54 yaşındayım yüzde 29 zu bile görmedim 30 mümkün değil çarkçı kemal giderse belki
Chp nin oy oranının yükselmesi bir vatandaş olarak bana ne fayda getirecek?Gene muhalefette kalacak,gene doğru dürüst muhalefet yapamayacak Akp daha önce olduğu gibi chp yi umursamadan her istediğini yapacak. Hamzaçebinin keyfi gene yerinde olacak ,güzel maaş,ailece güzel nimetler devam edecek.Yaz sıcağında Ankaradan İstanbula yürüdünüz kim hatırlıyor,Man adalarının arkasını getiremediniz. Arada sırada birkaç süslü laf etmeyi muhalefetmi sanıyorsunuz?Bir kerde iktidar olmak için gayret gösterin.
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