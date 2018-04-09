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2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 07:15 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Erdoğan'ın yeni oyun planı' başlıklı yazısında yazısında 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminin âdeta şifresini yazdı.

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir milat olarak gördüğünün altını çizen Selvi 'Erdoğan 2019 seçimlerine farklı bir strateji ile hazırlanıyor' diye yazdı.
Seçimler öncesi AK Parti'de değişimin hızla devam ettiğine dikkat çeken Selvi, "AK Parti’yi 2019 seçimlerine taşıyacak olan kadroların seçiminde iki aşama kaldı: 1- Büyük kongrede yeni MKYK seçilecek. 2- Bakanlar Kurulu değişecek." ifadelerini kullandı.

Selvi yazısının devamında şunları yazdı;

Bakanlar Kurulu’nda ve parti yönetiminde önemli değişiklikler bekleniyor.

AK Parti’de değişimi gerçekleştirip, MHP ile ittifakı sağlama alan Erdoğan, 2019 seçimleri için yeni bir oyun kuruyor.

İlk turda yüzde 60 oyla Cumhurbaşkanı seçilebilmek için çalışıyor. Bunun için, muhalefette sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor. Dikkat ediyor musunuz şimdiye kadar bir defa bile Meral Akşener ismini zikretmedi. Akşener’i muhatap alıp, büyütmek istemiyor. Erdoğan, 2019 stratejisini Kılıçdaroğlu üzerine kurdu. Erdoğan yüklendikçe Kılıçdaroğlu sertleşiyor, Kılıçdaroğlu sertleştikçe Erdoğan’a yarıyor. Böylece CHP Lideri’ni gaf yapmaya zorluyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
demokrasi, hak, hukuk ve adaletin olmadığı saray oyunlarını, milletimiz boşa çıkaracaktır...
Bu oyunun içinde adalet var mı ? vicdan var mı ? milletin menfaatleri var mı ? yoksa her şey sarayın mutlak egemenliği üzerine mi kurulu !
"Mekeruu ve mekerallah... Onlar oyun kurdu.. Allah da onlara oyun kurdu.." göreceğiz hangisi daha güzel oyun kurucu..
İnşaallah ülkem kazanacak,ve yüz yıllık köhnemiş düzen siyaset çöplüğünde yerini alacak
devlet adamı oyunla iş yapmaz. iktidar şak şakşakçısı selvi. senden ve savunduğun liderlerden nefret ediyorum. iktidarın yemi ile yallansn selvi
Denenmiş yöntem garantici davranıyo..
düzmece yalan şöyle diyeceksin ana muhalafet iki ucu boklu deynek enini atamıyorsun diyeceğine saçma bir yazı yazmışsın myet
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