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"2019 seçimleriyle cumhurbaşkanlığı sistemini inşa edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: - "Geçmişte millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığı görüldü. Milletimize sorduk, 'bundan sonra bu sistemi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak yürütelim mi?' dedik. Milletimiz, 'evet' dedi. Şimdi milletimizle birlikte 2019 seçimleriyle bu sistemi inşa edeceğiz, hayata geçireceğiz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Avrupa'nın yüzde 2 büyüdüğü bir dünyada Türkiye bu kadar hainle, yedi düvelle, bu kadar büyük çarpışmaların içindeyken yüzde 7,4 büyüdü"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Geçmişte millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığı görüldü. Milletimize sorduk, 'bundan sonra bu sistemi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak yürütelim mi?' dedik. Milletimiz, 'evet' dedi. Şimdi milletimizle birlikte 2019 seçimleriyle bu sistemi inşa edeceğiz, hayata geçireceğiz." dedi.

Bakan Demircan, partisinin 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceği ve umudu gençlerin, Türkiye'nin hak ettiği güçlü ve onurlu yeri daha da ileriye götüreceğine inandığını belirtti.

Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu ve bu nedenle çok daha güçlü olmak için çalışmak gerektiğini vurgulayan Demircan, Türkiye'nin insanlığın vicdanını temsil ettiğini anlattı.

Türkiye'deki sığınmacılar konusuna değinen Bakan Demircan, "Bakın bu ülkede milyonlarca sığınmacı hiçbir sorun olmadan, 3,5 milyon insandan bahsediyoruz...3,5 milyon insanın Türkiye'ye geldiğini görünce onlar, 'bize de gelirler' diye telaşa kapıldı. Ama Türkiye hiçbir şekilde onların gösterdiği reaksiyonu göstermedi. Huzur, barış, kardeşlik içinde kardeşlerine sahip çıktı. Bu büyük millet olmanın özelliğidir, büyük millet olmanın güzelliğidir." diye konuştu.

AK Parti'nin milletin değerlerini ve milletin bütününün temsil edildiği bir siyasi hareket olduğunu kaydeden Demircan, partililerden 2019 seçimlerine hazır olmalarını istedi.

Demircan, 2019 seçimlerinin önemine işaret ederek, "Geçmişte millet iradesinin parlamenter demokrasi sisteminde yeterince güçlü yansıyamadığı görüldü. Milletimize sorduk, 'bundan sonra bu sistemi cumhurbaşkanlığı sistemi olarak yürütelim mi?' dedik. Milletimiz, 'evet' dedi. Şimdi milletimizle birlikte 2019 seçimleriyle bu sistemi inşa edeceğiz, hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- "Bir gelecek vizyonu çiziyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Türkiye'nin 2023 hedefine çok yakın olduğunu belirterek, 2053, 2071'in de hedefleri arasında bulunduğunu anımsattı.

Karaaslan, "Bizler, şu anda ülkeyi yöneten, ülkede söz sahibi olanlar için değil, bizlerin çocukları, torunları için bir gelecek Türkiye'si hayal ediyoruz. İşte biz kendimizin yaşama ihtimali olsa ya da olmasa önemli değil. Ama bu ülkenin ve devletin baki kalması gerçeğinden yola çıkarak bir gelecek vizyonu çiziyoruz. Biz yeri geldiğinde canımızdan vazgeçerek, yeri geldiğinde gecemizi gündüzümüze katarak 24 saati 48 saatmiş gibi yaşayarak hatta bazen bir günde birkaç şehir dolaşıp bir ömre birkaç ömrü neredeyse sığdırmak suretiyle bu çabayı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl 7,4 büyüdüğünü anlatan Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Söylerken dile çok kolay değil mi? Avrupa'nın yüzde 2 büyüdüğü bir dünyada, Türkiye bu kadar hainle, yedi düvelle, bu kadar büyük çarpışmaların içindeyken yüzde 7,4 büyüdü. Arkadaşlar bunlar çok önemli hususlar. Bunları iyi anlatmamız lazım. Bugün 20 milyar doların üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz Akkuyu Nükleer Santrali için... Biz bunun ne olduğunun farkında mıyız? Bu şu anda hakikaten dünya nezdindeki en önemli yatırımlardan biri. Bize 'bunu yapmayın' diyenler, gösteri yapanlar, pankart açanlar şunu bilmelidir ki, bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil olmak üzere tam faaliyette olan 450 santral var. Bu 450 santrale 451'incinin eklenmemesi konusunda müthiş bir faaliyet gösterdiler."

Türkiye'nin sınırında 4 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini de vurgulayan Karaaslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın önemini anlattı.

Karaaslan, Türkiye'nin bütün engellemelere rağmen büyümesini sürdüreceğine işaret ederek, "Dünyada devam eden 10 büyük projenin 6 tanesi şu anda Türkiye'de yapılıyor. Bunları söylemek bazen çok kolay, sanki çok normal, çok alışılagelmiş gibi. AK Parti iktidarı hamdolsun bizi alıştırdı. Hepimiz alıştık böyle önemli, böyle büyük olayları sanki günlük rutinimizin bir parçasıymış gibi hissetmeye." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş da AK Parti'deki birlik ve beraberliğin Türkiye'nin gücü olduğunu, AK Parti'nin sağladığı istikrarla Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğüne değindi.

AK Parti Samsun 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde, 10 yıldır AK Parti Samsun Gençlik Kolları Başkanlığı görevini sürdüren Caner Göktepe yeniden aday olmazken, Cem Emre Çakan ise tek aday gösterildi.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

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