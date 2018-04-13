"2019'daki seçimler Türkiye'nin 100 yılının istikametini belirleyecek"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2019'da gerçekleşecek olan iki seçim de bana göre sadece bir yerel veya genel seçim olmaktan ibaret değil. Aynı zamanda Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılının istikametini belirleyecek nitelikte bir öneme sahip seçim." dedi.

Karaaslan, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki Forum AVM'de gerçekleştirilen "Şehrim 2023 Otobüsleri" ile ilgili basın toplantısında, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Yola çıkarken, "bir şehri anlamanın en iyi yolu o şehre giden yoldur", dediklerini aktaran Karaaslan, "Bugün projemizin ilk etabı olan şehre giden otobüslerin meydanlarda, caddelerde, sokaklarda halkla buluşması gerçekleşmekte, gerçekleşecek. Diğer bir etap için "şehir buluşması" adını verdiğimiz kentimizi temsil eden bütün taraflarla bugün masaya yatırdık. Aslında bir anlamda şehrin röntgenini çektik." dedi.

Mersin'i 2023, 2053 ve 2071 vizyonları ve hedefleri çerçevesinde geleceğe, hak ettiği noktaya taşımak istediklerini vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu: