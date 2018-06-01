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"2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız''

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - ''İnşallah 24 Haziran'da milletimizin teveccühü, bizlerin de gayretiyle 2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız''

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''İnşallah 24 Haziran'da milletimizin teveccühü, bizlerin de gayretiyle 2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız.'' dedi.

Çavuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve iş adamı Celal Sönmez ile yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu, hastaneyle ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, hastanenin yapımına büyük katkı sağlayan iş adamı Celal Sönmez'e teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Bursa'ya sadece kamu yatırımlarının değil hayırseverlerin de her zaman katkı ve destek sağladığını görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Bursa'daki sağlık yatırımlarının büyük gelişim gösterdiğini, bunun ilçelere de yansıdığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''Sağlıkla ilgili olarak 2002 yılından itibaren Türkiye'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alamet-i farikası sağlık alanında sunmuş olduğu konfordur, rahatlıktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinden yola çıkan bu parti, sadece ve sadece 'İnsana daha iyi hizmeti nasıl edebiliriz? Sağlıklı yaşam şartlarını kendilerine nasıl sunabiliriz?', bu derdi ve bu tasayı taşıyan kadrolar olarak hizmet vermeye çalışıyoruz.''

Çavuşoğlu, hastanenin bulunduğu bölgenin Bursa'nın önemli merkezi alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''Hastanenin neredeyse yüzde 26'sı tamamlanmış durumdadır. Burası, ilave edeceğimiz yoğun bakım yataklarıyla beraber toplamda 950 yataklı bir hastane olacak. Yaklaşık 355 adet tek kişilik konfora sahip odalarda hastalarımız hizmet alacaklar. Burada yeni doğan, onkoloji bölümü de hizmet verecek. Hastanemiz, yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa ediliyor. Burada günlük 15 bin poliklinik yapmayı düşünüyoruz. Hastanede açık ve kapalı olmak üzere 2 bin 222 araçlık bir otoparkı olacak. Bundan sonraki süreçte hızlı, etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin kısaltıldığı ve hizmete kısa sürede ulaşıldığı bir dönemin kapısını aralayacağımız bir dönem olacak."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini "İnşallah 24 Haziran'da milletimizin teveccühü, bizlerin de gayretiyle, Türkiye'yi son 16 yılda 3,7 kat büyüten iktidar olarak, artık bu denli büyütmek için 16 yıl beklemeye gerek kalmaksızın, 2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız.'' diye tamamladı.

Çavuşoğlu'na, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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