Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''İnşallah 24 Haziran'da milletimizin teveccühü, bizlerin de gayretiyle 2023 hedeflerimize ulaşmak için koşmaya başlayacağız.'' dedi.

Çavuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ve iş adamı Celal Sönmez ile yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu, hastaneyle ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, hastanenin yapımına büyük katkı sağlayan iş adamı Celal Sönmez'e teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Bursa'ya sadece kamu yatırımlarının değil hayırseverlerin de her zaman katkı ve destek sağladığını görmekten memnun olduğunu dile getirdi.

Son yıllarda Bursa'daki sağlık yatırımlarının büyük gelişim gösterdiğini, bunun ilçelere de yansıdığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

''Sağlıkla ilgili olarak 2002 yılından itibaren Türkiye'yi yönetme yetkisini alan AK Parti iktidarlarının en önemli alamet-i farikası sağlık alanında sunmuş olduğu konfordur, rahatlıktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibinden yola çıkan bu parti, sadece ve sadece 'İnsana daha iyi hizmeti nasıl edebiliriz? Sağlıklı yaşam şartlarını kendilerine nasıl sunabiliriz?', bu derdi ve bu tasayı taşıyan kadrolar olarak hizmet vermeye çalışıyoruz.''