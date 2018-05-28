RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2023 Türkiye'si için hedefleri olduğunu belirterek, "Hedefleri inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bir bir realize edeceğiz." dedi.
Yazıcı, seçim çalışmaları için geldiği Rize'de, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.
Yazıcı, burada bir dükkanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de siyasetin hakkını veren tek partinin AK Parti, liderin ise Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.
Diğer liderlerin söylemleri dikkate alındığında büyük bir şaşkınlık içerisinde olduklarını ifade eden Yazıcı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Rize'deki söylemleri ile Hakkari'deki söylemlerinin aynı olmadığını kaydetti.
Yazıcı, Muharrem İnce'nin "Hakkari'de ne söylersem Rize'de de aynısını söyleyeceğim" şeklindeki söylemlerine rağmen gittiği ilin hassasiyetine göre konuşma yaptığını belirterek, "Söylem farklılıkları içerisinde olduğunu çok net görüyoruz. Bunlar bizim gündemimizde yok. Biz Türkiye ile meşgulüz. Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için projeler üretiyoruz. 2023 Türkiye'si için bizim hedeflerimiz var. Hedefleri inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bir bir realize edeceğiz." diye konuştu.
- "Milletin gündemi, öncelikleri neyse AK Parti'nin de o"
Türkiye'de AK Parti hükümetinin yaptığı hizmetleri her kesimin ve dünya siyasetini takip edenlerin yakinen bildiğini dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:
"Bu nedenle Türkiye'nin kalkınmasını kıskandıkları için Türkiye'ye yönelik salvolar var. Muhalefet partileri ve onların adayları, Türkiye'nin bu gerçekliğinin çok içinde değiller. Bunun da çok önemli bir sebebi var. AK Parti kapsayıcı, kuşatıcı bir siyaset tarzı icra ediyor. Boşluk bırakmıyoruz. Milletin gündemi, öncelikleri neyse AK Parti'nin de o. Bu alanlarda boşluk bırakmadığımız için proje üretecek alanları da yok. Bol keseden atıyor, 'Asgari ücreti şu kadar yapacağım, şundan vergi almayacağım.' Nereden ödeyeceksin? Bunların bir müktesebatları var mı? Tek hatırladığım müktesebat bu partilerin geçmiş babaları, teyzelerinin ortaklık yaptıkları Türkiye'yi 70 sente muhtaç hale getirmiş olmalarıdır. Aklımızda başka bir şey yok. Türkiye 70 sente muhtaçtı. Öyle bir dönemi devralan AK Parti Türkiye'yi bugüne taşıdı."
Yazıcı, Türkiye'nin 2023 hedefinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine girmek ve fert başına milli geliri 25 bin dolar seviyesine ulaştırmak olduğuna dikkati çekerek, "Hele hele etrafımızda olup bitenleri dikkate aldığımızda savunma sanayisinde lojistik gücünü, savunma gücünü daha yerli, milli imkanlarla tavsiye etmek, üst seviyelere taşımak bizim hedeflerimizdir. Biz projelerimiz ile konuşuyoruz. Yaptıklarımız ile konuşuyoruz. Bizim referansımız 16 yılda Türkiye'ye sağladığımız kazanımlardır." ifadesini kullandı.
Yazıcı, herkese eşit mesafede olduklarını ve herkese siyaseti AK Parti çatısı altında yapma çağrısı yaptıklarını da kaydetti.
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