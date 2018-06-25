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23 ilde denge değişmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 01:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, 23 ilde partilerin bir önceki seçimde çıkardığı milletvekili sayısı değişmedi

MELTEM ÖZTÜRK - Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, 23 ilde partilerin bir önceki seçimde çıkardığı milletvekili sayısı değişmedi.

Bazı illerde, bir önceki seçimlerde partilerin çıkardığı milletvekili sayısı, bu seçimde de değişmedi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP Ağrı'da 3, AK Parti 1 milletvekili çıkarırken, bu seçimden de sonuç aynı çıktı.

Amasya'da CHP 1, AK Parti 2, CHP ve AK Parti Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik'ten birer milletvekillini bu seçimde de TBMM'ye gönderdi.

Bingöl'den bu seçimde de HDP 1, AK Parti 2 milletvekili çıkarmayı başardı.

CHP Bolu, Burdur ve Niğde'den 1'er, AK Parti 2'şer milletvekiliyle bu dönemde de TBMM'de temsil edilecek.

Bir önceki seçimde olduğu gibi Çorum ve Giresun'dan CHP 1'er, AK Parti 3'er, Kırklareli'den CHP 2 ve AK Parti 1, Siirt'ten HDP 2 ve AK Parti 1, Sinop'tan CHP ve AK Parti 1'er, Tunceli'nden CHP ve HDP 1'er, Uşak'tan CHP 1 ve AK Parti 2, Zonguldak'tan CHP 2 ve AK Parti 3 milletvekilliği kazanmayı başardı.

AK Parti, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kilis'in 2, Rize'nin 3 milletvekilliğini "tulum" çıkardı.

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24 il seçim sonuç değişmedi

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