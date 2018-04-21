BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüzün, mesajında, 23 Nisan 1920'nin, emperyalist işgal kuvvetlerince bütün kalelerine girilmiş, bütün orduları lağvedilmiş bir milletin, egemenliğini bütün dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın, ulusun bağımsız ve özgür yaşama iradesini ortaya koyduğu gün olduğuna dikkati çeken Tüzün, ''23 Nisan, şehirlerimizi düşman işgalinden kurtaran, ülkeye bağımsızlığı getiren, insanlarımızı özgür, onurlu ve eşit yurttaşlar haline getiren iradenin ortaya konulduğu gündür. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM işte bu iradenin simgesidir. TBMM, savaşın karanlığından çıkan bir milletin, cumhuriyet ile özgürlüğe kavuşmasının sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Tüzün, egemenliği kayıtsız şartsız millete veren, 23 Nisan'ı ülkenin geleceği çocukların bayramı ilan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarına olan borçlarının daha da büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: