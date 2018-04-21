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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Tüzün: "23 Nisan, şehirlerimizi düşman işgalinden kurtaran, ülkeye bağımsızlığı getiren, insanlarımızı özgür, onurlu ve eşit yurttaşlar haline getiren iradenin ortaya konulduğu gündür. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM işte bu iradenin simgesidir"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüzün, mesajında, 23 Nisan 1920'nin, emperyalist işgal kuvvetlerince bütün kalelerine girilmiş, bütün orduları lağvedilmiş bir milletin, egemenliğini bütün dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın, ulusun bağımsız ve özgür yaşama iradesini ortaya koyduğu gün olduğuna dikkati çeken Tüzün, ''23 Nisan, şehirlerimizi düşman işgalinden kurtaran, ülkeye bağımsızlığı getiren, insanlarımızı özgür, onurlu ve eşit yurttaşlar haline getiren iradenin ortaya konulduğu gündür. 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM işte bu iradenin simgesidir. TBMM, savaşın karanlığından çıkan bir milletin, cumhuriyet ile özgürlüğe kavuşmasının sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Tüzün, egemenliği kayıtsız şartsız millete veren, 23 Nisan'ı ülkenin geleceği çocukların bayramı ilan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarına olan borçlarının daha da büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizlere emanet edilen cumhuriyetimiz daha özgür daha demokratik, daha adil değilse biz çocuklarımıza sorumluluğumuzu yerine getirememişiz demektir. Bugün çocuklarımıza daha iyi eğitim olanakları, sağlık hizmeti ve gelecek sunamıyorsak, bugün Türkiye'de özgürlük, hukukun üstünlüğü ve eşitlik yoksa bizim bir kere daha mücadeleye atılmamız gerekiyor. Ülkemiz özgürlükler değil korku Türkiye'si olduysa, eşitliğin yerini ayrıcalık ve ayrımcılıklar aldıysa, adaletin yerine haksızlıklar hakim olduysa, mücadelenin 1923 ruhuyla mücadele sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü, kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün deyimiyle Cumhuriyet Halk Partisi ve onun bütün liderleri ve mensupları Türkiye'de her türlü istibdadı kökünden yıkmak için ve memleket ve millete tam bir hürriyet kazandırmak için bugüne kadar milletle beraber hayatlarını ortaya koymaktan çekinmemiş ve hiçbir vakit çekinmeyecek insanlardır.''

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik

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