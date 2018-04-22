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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - Sivas Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye'nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ilan ederek, istiklal mücadelesini başlatmış ve Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal'in önderlik ettiği milli mücadele, zaferle taçlanmıştır" - "Bu vesileyle kendilerine bir bayram armağan edilen sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyor, aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sivas Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye'nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet Meclisinin, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ilan ederek istiklal mücadelesini başlatttığını, Meclisin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği milli mücadelenin, zaferle taçlandırıldığını bildirdi.

Kahraman, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İsmail Kahraman, Türk milletinin hürriyet ve istiklaline kasteden emperyalist devletler ve onların lejyonerinin işgalinden kurtulmak gayesiyle Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin öncülüğünü yapan TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Milli kuvvetleri birleştiren Meclisin, işgal kuvvetlerini protesto etmek için kendini kapatan Meclis-i Mebusan üyelerinden 88 Mebus ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin üyelerinden çağrılanların katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü ilk toplantısını Ankara'da yaptığını belirten Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi::

"Sivas Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye'nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul edilmeyeceğini ilan ederek istiklal mücadelesini başlatmış ve Meclisimizin ilk başkanı Mustafa Kemal'in önderlik ettiği milli mücadele, zaferle taçlanmıştır.
Milli egemenlik yetkisini kullanarak istiklal mücadelemizi yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi, her zaman milletimizin huzur, güven ve refahı için çalışmaya devam edecektir. Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98 yıl önce sorumluluk üstlenen bütün üyelerini minnet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için şehitlik mertebesine erişen, gazilik payesi alan silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle kendilerine bir bayram armağan edilen sevgili çocuklarımızı muhabbetle kucaklıyor, aziz milletimizin bayramını hislerimle tebrik ediyorum.”

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