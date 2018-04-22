23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin gelişmesi, adaletin sağlanması, hukuk devletinin güçlenmesi, ülkemizde barışın ve kalkınmanın teminatıdır. Bu yolda yürüyecek ve haziran güneşi gibi sımsıcak bir zafere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin temsilcisi, bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşama iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, böylece bu topraklarda esaretin asla kabul edilmeyeceğinin bütün dünyaya gösterildiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'ın milletin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Bu ülkede bütün vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve vatanımızın çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM'nin görevidir.