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23 Nisan’da devlet erkanı Anıtkabir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümünde ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyen Kahraman ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine geldi. Kahraman’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
“Ulu Atatürk; aziz milletimizle dayanışma içinde milli mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan TBMM’nin açılışının 98’inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız TBMM, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmektedir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye, daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz.”

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