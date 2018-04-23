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24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

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Anahtar Kelimeler:
24 Haziran 2018 Anayasa Komisyonu seçim

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