ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Önceden 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenler şimdi 'Selahattin Demirtaş'ın askeriyiz' diyorlar. Maalesef partilerini bambaşka hale getirdiler. 24 Haziran akşamı en büyük cevabı bu millet onlara verecek." dedi.

Turan, partisinin Gökçeada ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın atağa kalktığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde Hakkari'de, Şırnak'ta, Edirne'de, Çanakkale'de insanların birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Huzurumuz, mutluluğumuz olsun, bu bayrak altında hep beraber yaşayalım. Hep beraber yarınları evlatlarımız için inşa etmek istiyoruz. Güçlü teşkilatlarımızla, güçlü Meclisimizle, güçlü Cumhurbaşkanımızla beraber teröre karşı, dış güçlere karşı hep beraber ses verelim istiyoruz. Bugün aramızda Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı da var, AK Parti İlçe Başkanı da var. İşte Cumhur İttifakı ayağa kalktı tüm Türkiye'de. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde yekvücut haliyle dışarıya meydan okuyoruz."