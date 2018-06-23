Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak." dedi.
Tüfenkci, İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı'nda halkla bir araya gelen Tüfenkci, yarın yapılacak seçimlerin sıradan olmadığını belirtti.
Tüfenkci, seçimlerde Türkiye'nin geleceği, istikameti ve yönünün oylanacağını ifade ederek ülkesinin bölgede ve dünyada lider olmasını isteyenlerin tercihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana olacağını söyledi.
Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi, yapılan hizmetlerin perçinlenmesini isteyenlerin, Kudüs'ü kırmızı çizgisi, Filistin'i kendi meselesi olarak görenlerin tercihinin belli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Bilgi, birikim, vizyon, cesaret, erdem, irade diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz, AK Parti diyeceksiniz. Türkiye'yi tanımayanlara, bilmeyenlere, gezmeyenlere, çıraklara mı teslim edeceksiniz, yoka büyük usta Recep Tayyip Erdoğan'a mı teslim edeceksiniz? Elbette ki 24 Haziran'da Malatya son sözünü söyleyecek. Söz de karar da artık Malatya'nın. Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak."
Tüfenkci, herkesin sandıklara gitmesi gerektiğini, oylara sahip çıkmanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
- "FETÖ ağzıyla konuşanlara siz cevabı vereceksiniz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yarın milletin emanetlerine sahip çıkacakları gün olduğunu bildirdi. Yarın "Tamam" diyenlere inat "Devam" diyeceklerini dile getiren Çalık, şunları söyledi:
"Temelsizlere, ipsizlere dur diyeceğimiz gün. Yarın onları siz sandığa gömeceksiniz. PKK'yla yol yürüyen CHP'nin hesabını da siz göreceksiniz. Onunla birlikte kol kola giren Saadet'in hesabını da siz göreceksiniz. FETÖ ağzıyla konuşanlara siz cevabı vereceksiniz. Terör örgütlerine inat, uluslararası güçlere kadar, durmak yok yola devam."
Çalık, seçim sürecinde fedakarca çalışan partisinin her kademesindeki görevlilere teşekkür etti.
Programda, AK Parti Malatya Milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ile Vahit Atalan da konuşma yaptı.
Ajanslar acil koduyla geçti! Irak, IŞİD toplantısını bomba yağmuruna tuttu!
Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu
Antrenör rezaleti! Kız çocuklarına dehşeti yaşattı
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum