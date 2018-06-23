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"24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak" - "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "(24 Haziran) Temelsizlere, ipsizlere dur diyeceğimiz gün. Yarın onları siz sandığa gömeceksiniz. PKK'yla yol yürüyen CHP'nin hesabını da siz göreceksiniz. Onunla birlikte kol kola giren Saadet'in hesabını da siz göreceksiniz. FETÖ ağzıyla konuşanlara siz cevabı vereceksiniz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak." dedi.

Tüfenkci, İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı'nda halkla bir araya gelen Tüfenkci, yarın yapılacak seçimlerin sıradan olmadığını belirtti.

Tüfenkci, seçimlerde Türkiye'nin geleceği, istikameti ve yönünün oylanacağını ifade ederek ülkesinin bölgede ve dünyada lider olmasını isteyenlerin tercihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana olacağını söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi, yapılan hizmetlerin perçinlenmesini isteyenlerin, Kudüs'ü kırmızı çizgisi, Filistin'i kendi meselesi olarak görenlerin tercihinin belli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bilgi, birikim, vizyon, cesaret, erdem, irade diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz, AK Parti diyeceksiniz. Türkiye'yi tanımayanlara, bilmeyenlere, gezmeyenlere, çıraklara mı teslim edeceksiniz, yoka büyük usta Recep Tayyip Erdoğan'a mı teslim edeceksiniz? Elbette ki 24 Haziran'da Malatya son sözünü söyleyecek. Söz de karar da artık Malatya'nın. Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak."

Tüfenkci, herkesin sandıklara gitmesi gerektiğini, oylara sahip çıkmanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

- "FETÖ ağzıyla konuşanlara siz cevabı vereceksiniz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yarın milletin emanetlerine sahip çıkacakları gün olduğunu bildirdi. Yarın "Tamam" diyenlere inat "Devam" diyeceklerini dile getiren Çalık, şunları söyledi:

"Temelsizlere, ipsizlere dur diyeceğimiz gün. Yarın onları siz sandığa gömeceksiniz. PKK'yla yol yürüyen CHP'nin hesabını da siz göreceksiniz. Onunla birlikte kol kola giren Saadet'in hesabını da siz göreceksiniz. FETÖ ağzıyla konuşanlara siz cevabı vereceksiniz. Terör örgütlerine inat, uluslararası güçlere kadar, durmak yok yola devam."

Çalık, seçim sürecinde fedakarca çalışan partisinin her kademesindeki görevlilere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Malatya Milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ile Vahit Atalan da konuşma yaptı.

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15 Temmuz Millet Meydanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

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