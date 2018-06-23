Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak." dedi.

Tüfenkci, İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı'nda halkla bir araya gelen Tüfenkci, yarın yapılacak seçimlerin sıradan olmadığını belirtti.

Tüfenkci, seçimlerde Türkiye'nin geleceği, istikameti ve yönünün oylanacağını ifade ederek ülkesinin bölgede ve dünyada lider olmasını isteyenlerin tercihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana olacağını söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi, yapılan hizmetlerin perçinlenmesini isteyenlerin, Kudüs'ü kırmızı çizgisi, Filistin'i kendi meselesi olarak görenlerin tercihinin belli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bilgi, birikim, vizyon, cesaret, erdem, irade diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz, AK Parti diyeceksiniz. Türkiye'yi tanımayanlara, bilmeyenlere, gezmeyenlere, çıraklara mı teslim edeceksiniz, yoka büyük usta Recep Tayyip Erdoğan'a mı teslim edeceksiniz? Elbette ki 24 Haziran'da Malatya son sözünü söyleyecek. Söz de karar da artık Malatya'nın. Milletimiz sandıklarda tercihini yapacak. Bu tercih ki gençlerimiz, kadınlarımız, ülke ve ümmet için olacak. Ben biliyorum ki 24 Haziran akşamı yer gök AK Parti olacak, Recep Tayyip Erdoğan olacak."