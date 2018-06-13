"24 Haziran bir kader seçimi, memleket seçimidir"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstikrar giderse CHP'li, AK Parti'li, Saadet Partili, HDP'li dinlemez. İstikrarın partisi yoktur. 24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, bir kader seçimi, memleket seçimidir." dedi.
Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Müslüm Yüksel'in seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin teminatı olduğunu söyledi.
Türkiye'de Alevi'siyle, Sünni'siyle ve Kürt'üyle herkesin kardeşçe yaşadığını belirten Gül, bunu bozmak isteyenlerin olduğunu vurguladı.
Bakan Gül, "Huzurumuzu bozmak istiyorlar, cebimizdeki paraya göz dikiyorlar, organizede (OSB) çalışan kardeşimizin işine göz dikiyorlar. Türkiye'de terörle mücadeleye ve bu kararlılığa göz dikiyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. 24 Haziran'da sandığa gidip Türkiye'nin teminatı olan AK Parti'ye oy vererek Türkiye'yi güçlendireceğiz, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek Türkiye'yi büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan Gül, AK Parti'nin Türkiye'yi ve ülke ekonomisini daha da büyüteceğini dile getirdi.
Gül, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi ve sonrasında yaşananlara değinerek, şöyle konuştu:
"AK Parti olmazsa ne oluru bu millet yaşadı. 7 Haziran'da AK Parti düşük oy aldı ve hükümeti kuramadı. Ne oldu? O bölgede 'Bizi barajda geçirin, artık sırtımızı silaha dayamayacağız' diyenler barajı aştı, ilk olarak Kürt kardeşlerimizin önüne çukur kazdı. Türkiye'de huzuru bozdular, terörü azdırdılar. Organizede fabrikalar kapandı, işçiler işinden oldu. İstikrar giderse CHP'li, AK Parti'li, Saadet Partili, HDP'li dinlemez. İstikrarın partisi yoktur. 24 Haziran seçimi bir parti seçimi değildir, bir kader seçimi, memleket seçimidir. O yüzden 7 Haziran'ı göz önünde bulundurarak, 24 Haziran akşamı 'eyvah' dememek için her oy değerlidir."
Daha sonra Gül, herkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Haziran'da Gaziantep'te gerçekleştireceği mitinge davet etti.
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