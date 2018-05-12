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"24 Haziran bir milat olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 13:06 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Türkiye'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak" - "Sizler eğer 24 Haziran'da destek verirseniz inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak." dedi.

Tüfenkci, Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğundan beri insanlığı temel aldığını belirterek, insanların arasında hiçbir ayrım gözetmeden onlara hizmet etmek için yola çıktıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hem siyasi hem fiziki engelleri hem de zihinsel engelleri kaldırarak, yollarına devam ettiklerine değinen Tüfenkci, AK Parti'nin iktidara geldiğinde toplanan her 100 liranın 86'sının faize gittiğini, geri kalanının da maaş ve yatırımlara harcandığını bildirdi.

Tüfenkci, şimdi ise bütçenin sadece yüzde 9'unun faize gittiğini belirterek, bunun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çok daha az oranlara indirileceğini kaydetti.

Bakan Tüfenkci, "Bizim Türkiye olarak petrol gibi başka kaynaklarımız yok. Bizim kaynağımız, AK Parti'nin bu zamana kadar yaptığı kesintileri tekrar millete hizmet olarak sundu. AK Parti'yle beraber sosyal devlet nedir, milletimiz hissetmeye başladı. Hastamıza, yaşlımıza sahip çıktık." diye konuştu.

Türkiye'nin 24 Haziran'da makas değiştireceğine, yeni bir sisteme geçeceğine işaret eden Tüfenkci, "Buradaki amaç daha güçlü bir ülke oluşturmaktır." dedi.

AK Parti'nin 16 yılda ülkeyi her alanda en az 3,5 kat büyüttüğünü, yollar, köprüler, barajlar, hastaneler, enerji yatırımları yaptıklarını anlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta bu sistemle bu kadar. Arabanın hızı bu, biz hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri var onun için yeni bir sisteme geçtik. Türkiye'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak. Şu veya bu kırgınlıklardan öte 24 Haziran Türkiye'nin geleceğiyle ilgili."

- "Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine hep "Oylardan önce gönüllere, dualara talip olun." dediğini aktaran Tüfenkci, her bir kardeşinin duasını almanın önemine değindi.

Türkiye'de 336 bin özel eğitim gören vatandaşın bulunduğunu açıklayan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yaşlılarımıza verdiğimiz ücreti biz 2 katına çıkardık. Helali hoş olsun. Bütçe imkan verse 3 katına çıkaralım. Çünkü biz bu milleti necip millet olarak kabul ediyoruz ve her bir kardeşimizi de birinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyoruz. İstiyoruz ki dünyada ne imkanlar varsa Avrupa'da ne imkanlar varsa bu milletin ayağına getirelim. Çabamız, emeğimiz bu. Sizler eğer 24 Haziran'da destek verirseniz, inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Birliğini, bütünlüğünü sağlamış, operasyon çekilen ülke konumundan çıkmış geleceğe emin adımlarla bakan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa da sizlerin de oylarınızla birer tuğlanız olsun istiyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve davetliler tarafından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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24 haziran seçimleri ak parti Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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