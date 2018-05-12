Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak." dedi.

Tüfenkci, Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğundan beri insanlığı temel aldığını belirterek, insanların arasında hiçbir ayrım gözetmeden onlara hizmet etmek için yola çıktıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hem siyasi hem fiziki engelleri hem de zihinsel engelleri kaldırarak, yollarına devam ettiklerine değinen Tüfenkci, AK Parti'nin iktidara geldiğinde toplanan her 100 liranın 86'sının faize gittiğini, geri kalanının da maaş ve yatırımlara harcandığını bildirdi.

Tüfenkci, şimdi ise bütçenin sadece yüzde 9'unun faize gittiğini belirterek, bunun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çok daha az oranlara indirileceğini kaydetti.