Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran bir partinin seçimi değil. 24 Haziran bir milletin istiklal ve istikbal meselesidir. Bir devletin beka meselesidir. Bu şekilde düşünelim. Herkes mutlaka sandık başına gitsin." dedi.

Bakan Eroğlu, Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılacak 179 milyon lira değerindeki 12 tesisin toplu temel atma ve açılış töreninde, Filistin'de İsrail tarafından çok büyük katliama ve zulme maruz bırakılan insanların olduğunu belirtti.

Türk milletinin zulme uğrayan Filistinlilerin arkasında olduğunu aktaran Eroğlu, İsrail'in Türkiye üzerinde de gözü olduğunu bildirdi.

"İsrail'in zulmünü lanetliyorum. Kudüs'te, Osmanlı Devleti zamanında huzur iklimi vardı. Ne zaman Osmanlı oradan çekildi, orada zalim bir devlet kuruldu." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Güya bunlara göre vadedilmiş topraklar varmış da Fırat'tan Nil'e kadar olan topraklara sahip çıkacaklarmış. Türkiye'nin etrafı bir çemberle çevrilmeye çalışılıyor. Üzerimizde büyük oyunlar var. Batı, İsrail ve diğerleri asırlardır bu milleti yok etmek için plan üstüne plan yapıyor. Bu topraklarda ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmekten geçiyor. Sen, ben, o yok. Tek bir millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletimiz var. Hep birlikte biz varız. Aksi takdirde düşmanın oyunu böl, parçala ve yut. Biz bu oyuna asla gelmeyeceğiz."