Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "24 Haziran bir partinin seçimi değil. 24 Haziran bir milletin istiklal ve istikbal meselesidir. Bir devletin beka meselesidir. Bu şekilde düşünelim. Herkes mutlaka sandık başına gitsin." dedi.
Bakan Eroğlu, Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yaptırılacak 179 milyon lira değerindeki 12 tesisin toplu temel atma ve açılış töreninde, Filistin'de İsrail tarafından çok büyük katliama ve zulme maruz bırakılan insanların olduğunu belirtti.
Türk milletinin zulme uğrayan Filistinlilerin arkasında olduğunu aktaran Eroğlu, İsrail'in Türkiye üzerinde de gözü olduğunu bildirdi.
"İsrail'in zulmünü lanetliyorum. Kudüs'te, Osmanlı Devleti zamanında huzur iklimi vardı. Ne zaman Osmanlı oradan çekildi, orada zalim bir devlet kuruldu." diyen Eroğlu, şöyle devam etti:
"Güya bunlara göre vadedilmiş topraklar varmış da Fırat'tan Nil'e kadar olan topraklara sahip çıkacaklarmış. Türkiye'nin etrafı bir çemberle çevrilmeye çalışılıyor. Üzerimizde büyük oyunlar var. Batı, İsrail ve diğerleri asırlardır bu milleti yok etmek için plan üstüne plan yapıyor. Bu topraklarda ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmekten geçiyor. Sen, ben, o yok. Tek bir millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletimiz var. Hep birlikte biz varız. Aksi takdirde düşmanın oyunu böl, parçala ve yut. Biz bu oyuna asla gelmeyeceğiz."
Bakan Eroğlu, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında dağlar kadar fark olduğunu, her şeyi millet için yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin son dönemde büyük atılımlar yaptığını vurguladı.
Savunma sanayisinde Türkiye'nin kendi uçağını, insansız hava aracını, silahlarını, atak helikopterlerini, füzelerini yapmasaydı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiremeyeceğini aktaran Eroğlu, eski Türkiye'de faiz lobisinin yanında ilaç ve ihale lobilerinin de bulunduğunu bildirdi.
- "Güçlü olacağız, başka çaresi yok"
Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı altı sıfırın atılamayacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Faiz lobisi, ilaç lobisi hortumluyordu. Bir de ihale lobisi vardı. Hiçbir iş bitmezdi. Bir göletin temeli atılır, öyle kalırdı. Ben bir göletin 23 yılda bitmediğini biliyorum ama biz aynı göleti 18 ayda bitiriyoruz. Eski Türkiye'de yılan gibi kıvrılan yolların yerine 'Afyon kaymağı' gibi yollar yapıldı. Hava yolları halkın yolu oldu. Kahraman silahlı kuvvetlerimizin silah ihtiyacının yüzde 70-75'ini kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Türkiye gerçekten büyüyor, gelişiyor. Şu anda ekonomik anlamda dünyada 16-17'nciyiz. Biz büyük bir milletiz. Böyle 16-17 sırada olmak bize yakışır mı? Yakışmaz. Onun için diyoruz ki cumhuriyetimizin kurulduğu 2023 yılında Türkiye'mizi dünyadaki 10 büyük ekonominin arasına taşıyacağız. 'Cumhurbaşkanımız ne diyor, Hedef 2023 Türkiye hazır.' Güçlü olacağız, başka çaresi yok."
Bakan Eroğlu, 15 Temmuz'da milletin kahramanlık destanının sadece Türkiye değil, dünyaya bir kahramanlık destanı olarak geçtiğini vurgulayarak, "Darbeye darbeyi siz vurdunuz. Ben de bu asil milletin bir evladı olarak sizlerle gurur duyuyorum. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
- "24 Haziran bir milletin istiklal ve istikbal meselesidir"
Türkiye'nin büyük badireler atlattığını, üzerinde sürekli oyunlar oynandığını vurgulayan Eroğlu, şu görüşlere yer verdi:
"Şimdi yeni planları da şuydu; 'Nasıl olsa seçim 2019'da yapılacak. Biz 2018'de ekonomik açıdan öyle bir baskı yürütelim ki Türkiye zor durumda kalsın. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti. Neticede 24 Haziran'da seçim yapılması kararı alındı. Sebebi budur. İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacak. 24 Haziran bir partinin seçimi değil. 24 Haziran bir milletin istiklal ve istikbal meselesidir. Bir devletin beka meselesidir. Bu şekilde düşünelim. Herkes mutlaka sandık başına gitsin."
- "Muğla'ya 14 milyar lira yatırım yaptık"
Muğla'ya yaklaşık 14 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, ilin aynı zamanda barajlar ve göletler diyarı olduğunu aktardı.
Muğla'da tabiatın güzelliğine dikkati çeken Eroğlu, burayı tabiat turizminin merkezi yapmak istediklerini vurguladı.
Eroğlu, Muğla'ya hükümetlerinin büyük önem verdiğini vurgulayarak hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Programda, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Valisi Esengül Civelek de konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından, Muğla'ya yapılacak değeri 179 milyon lira olan 12 tesisin temeli ve açılışı Bakan Eroğlu ve protokol üyelerinin butona basmasıyla atıldı.
Daha sonra "Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları" verildi. Vatandaşlara da 2 bin 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
- Esnaf ziyareti
Bakan Eroğlu ve beraberindekiler programın ardından taksici esnafını ziyaret etti. Eroğlu, bir kafeteryada vatandaşların çay ikramına "Ben sizlere dağ çayı getirdim" diyerek ikramda bulundu. Eroğlu, bir lokantanın önünden geçerken iş yeri sahibinin döner ikramını kabul etti.
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