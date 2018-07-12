24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası

Gazeteci Ruşen Çakır'ın yönetimindeki dijital yayın yapan Medyascope TV'de Sedat Pişirici'nin sorularını yanıtlayan Levent Gültekin, 24 Haziran gecesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Muharrem İnce'nin seçim gecesi alkol aldığını iddia eden Gültekin, "Saat 11'de kadar fazla alkol alıyor ve o saatten sonra televizyonların karşısına çıkamayacak hale geliyor ve eve kapatıyorlar" dedi.
Levent Gültekin, "Ben emin olmadığım bilgileri paylaşmam" diyerek iddiasının kesin olduğu söyledi.
Gültekin, "İnsanlar büyük bir hayal kırıklığına tutulmuşken televizyona çıkıp 2 cümle edemeyecek bir hale gelmişsen, demek ki toplum bizim görmediğimiz şeyi görüyor işte. Bu kadar sorumsuz davranan biri kazanmış olsa neler yapardı?" dedi.
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