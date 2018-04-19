24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda, seçim önergesinin görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürdü.

Görüşmeler devam ederken salondan ayrılan HDP'li üyeler, önergenin oylamasına da katılmadı. Önerge AK Parti, CHP ve MHP'nin oy birliği ile kabul edildi.

Önerge, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

SEÇİM ÖNERGESİ

Önergede, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması, birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğu ifade edildi.

Milletin darbe gecesi gösterdiği kahramanlığın asla unutulmayacağının vurgulandığı önergede, bu ihanete karşı 29 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin, milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir ifadesi olduğu vurgulandı.

İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yapılan ve milyonlarca vatandaşın katıldığı büyük mitingin ise milletin, kendilerine, siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koyduğu kaydedildi.