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"24 Haziran gecesine kadar durmadan çalışacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "Bugünden başlayarak 24 Haziran gecesine kadar durmadan, yılmadan çalışacağız. Hakikaten Cumhurbaşkanımıza, partimize yakışır sonucu hep birlikte elde edeceğiz"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş, "Bugünden başlayarak 24 Haziran gecesine kadar durmadan, yılmadan çalışacağız. Hakikaten Cumhurbaşkanımıza, partimize yakışır sonucu hep birlikte elde edeceğiz." dedi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda partililer tarafından karşılanan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne büyük bir azim ve kararlılıkla ilerleyeceklerini söyledi.

Büyükgümüş, önlerinde iki konu olduğunu belirterek, "Birincisi Yalova'dan Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği çıkarmak. Artık yüzde 60, 70, 80, 90 bunun sonu yok. Buradaki azim, kararlılık Armutlu'dan Altınova'ya bütün Yalova'yı kuşatmalı ve 24 Haziran akşamı birileri bir sürprizle karşılaşmalı. Nedir o sürpriz? Onlar şimdi şey zannediyor. Yalovalı bir Cumhurbaşkanı adayı, Yalova'da böyle bir patlama olacak. Ne olacak Yalova'da? Yalova kimin ismini çıkaracak o sandıktan?" diye konuştu.

Maç skoru gibi seçim sonucuna yönelik tahminler yapıldığını ifade eden Büyükgümüş, AK Parti olarak Yalova'da en yüksek oyu alacaklarını dile getirdi. Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Son derece kararlı, heyecanlıyız. Bu azmi artırarak Yalova meydanından bütün ilçelerimize götürerek büyük bir zaferin 24 Haziran gecesi taşıyıcısı olacağız, inşallah. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Burada bir araya geldik. Bu bir Bismillah'tır, bu bir Fatiha'dır. Bugünden başlayarak 24 Haziran gecesine kadar durmadan, yılmadan çalışacağız. Hakikaten Cumhurbaşkanımıza, partimize yakışır sonucu hep birlikte elde edeceğiz."

Yabancı siyaset bilimci ve araştırmacılarını kendilerine "AK Parti'nin farkı ne? Neden AK Parti her seçim oylarını artırıyor? Neden Recep Tayyip Erdoğan yıkılmayan bir lider oluyor?" diye sorduğunu anlatan Büyükgümüş, "Uzun uzun analize gerek yok. Bizim başarımızı özetleyen bir kelime var; 'Vefa'." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, diğer siyasi partilerde adaylık konusunda karışıklık yaşanabileceğini, AK Parti'de ise böyle bir durumun olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim başarımızın temelinde kardeşlik vardır. Milletimizin mayasındaki iman vardır. Son derece kritik bir dönemin eşiğindeyiz. Bu seçim sadece Türkiye için değil, bütün bölgemiz için son derece kıymetli bir öneme haiz. Görüyorsunuz değil mi oynanan oyunları? Dolar üzerinden yapılan manipülasyonu görüyorsunuz değil mi? Bunun bir amacı var. Tayyip Erdoğan diz çöksün, Türk milleti diz çöksün ve istedikleri oyunları yapsınlar. Bu oyunlara ne diyor Yalova? Liderinin diz çökmesine ülkesinin kaybetmesine Yalovalı izin verecek mi?"

Daha sonra, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Yalova 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Büyükgümüş ile 2. sıra adayı Meliha Akyol ve 3. sıra adayı Hasan Özçelik'i partililere tanıttı.

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de katıldı.

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