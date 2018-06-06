"24 Haziran hayati bir seçim"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "24 Haziran seçimleri hayati bir seçim. Her seçimde siyasiler olarak bu seçim çok önemli deriz ama bu seçimde bir sistem değişikliği olacak." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen Fakıbaba, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle Enver-Nebibe Karaata Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Burada katılımcılara hitap eden Fakıbaba, teşkilat olarak bakanıyla, milletvekili adaylarıyla, belediye başkanlarıyla, il ve ilçe başkanlarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla ana kademesiyle ve bütün üyeleriyle halkın emrinde olduklarını söyledi.

Bakan Fakıbaba, vatandaşın bu nedenle kendilerini sevdiğini belirterek, "Bizi sevdiniz, kara kaşımıza, kara gözümüze aşık değilsiniz ama hizmet yapıyoruz, hizmete devam ediyoruz. Onun için bu başka ülkelerin işine gelmiyor." ifadesini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan gitsin de yerine kim gelirse gelsin." mantığıyla kukla adam arandığına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti: