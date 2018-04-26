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24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 08:39 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 11 partinin seçime gireceğini ve takvimin de bugün açıklanacağını belirtti.

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

Yüksek Seçim Kurulu binasında kurulu ile toplantı yapan YSK Başkanı Sadi Güven, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Güven, “Hür Dava Partisinin itirazı kabul oldu. Siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tutuyor. Onlardan aldığımız kayıtlara göre ilk önce giremeceği yönünde kayıtlar vardı. İtiraz üzerine kongre yaptık dediler. Bütün ilçe seçim kurumlarından onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Diğer partiler yerine getiremedi. Bu nedenle Hür Dava partisi seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı ve resmi gazeteye yayımlanmak üzere gönderildi. Bütün itirazlar değerlendirildi. Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girecek. Uyum yasası meclisten çıktı.” ifadelerini kullandı.

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