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"24 Haziran önemli bir fırsat ve başlangıçtır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 00:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bugün dünyada kartlar yeniden karılıyor. Güç merkezleri, sermaye yer değiştiriyor. Bölgede yeni dizayn çalışması var. Türkiye, bir defa daha bu fırsatı kaçıramaz, kaçırmamalıdır. Bölgesinde ve küresel anlamda güçlü bir aktör olmak için 24 Haziran, önemli bir fırsat ve başlangıçtır" - "Türkiye olarak neden halen kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolarlarda seyrettiğini sorgulamayacak mıyız? Konu, bu kadar açık ve nettir. Türkiye, 24 Haziran'dan sonra inşallah 2023 vizyonuyla beraber uzak ufuklara doğru yelkenler fora, hızlı bir şekilde yol almaya başlayacak"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, dünyada kartların yeniden karıldığını belirterek, "Güç merkezleri, sermaye yer değiştiriyor. Bölgede yeni dizayn çalışması var. Türkiye, bir defa daha bu fırsatı kaçıramaz, kaçırmamalıdır. Bölgesinde ve küresel anlamda güçlü bir aktör olmak için 24 Haziran, önemli bir fırsat ve başlangıçtır." dedi.

Çavuşoğlu, Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneğince (RUMELİSİAD) düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ne parlamenter sistem ne de başkanlık sisteminin tüm özelliklerini yansıtmayan bir sistemle yarım asrı aşkın bir süredir yönetilmeye çalışıldığını söyledi.

Siyasetçinin millete hizmet etme sözü verdiğini ama Ankara'ya gittiğinde ummadığı bir tabloyla karşı karşıya kaldığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İktidar, milletten yetki aldı. Ankara'da koltuğuna oturdu ama yanıbaşında bir başka koltuk daha olduğunu gördü. O koltuk da vesayet koltuğuydu. Bir tarafta hükümet politikası, diğer tarafta ne olduğunu bilmediğimiz, muhtevasını, içeriğini kimlerin belirlediğini bile bilmediğimiz bir devlet politikası, kavramsallaştırması vardı. Türkiye'de siyasetçiler söz verdi. Ankara'ya gittiğinde ya yapamadılar ya yaptırmadılar."

Çavuşoğlu, iktidarların yalnızca yol, bina kaldırım yapma gibi birtakım hizmetleri gerçekleştirebildiğini, enerji politikası konusuna gelindiğinde ise bir elin defans uyguladığını, frene bastığını anlattı.

- "Türkiye 3,7 kat büyüdü"

Türkiye'deki geçmiş sistemi bir arabaya benzettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da değiştireceğimiz bu sistemle başka bir arabaya bineceğiz. Türkiye'deki geçmiş, 'parlamenter' olarak adlandırılan sistem, bir arabaya benziyor ama normal bir araba değil. Bildiğiniz gibi sürücü kurslarının sürücü adaylarını eğitmek üzere dizayn edilmiş bir araba modeli vardır. Bir tarafta ehliyet kursuna giden kişi direksiyona oturur. Onun o direksiyon mahalinde vitesi, gaz pedalı, freni vardır. Artık orayı idare edecek olan odur. Gerçekten de o ehliyet alacak kişi, o direksiyona oturur ama aynı zamanda o tecrübeyi yaşarken yanında bir de o sürücü kursunun bir eğitmeni vardır. O da yan koltukta oturur. O koltuk normal bir koltuktur, dışarıdan baktığınızda ama aslında başka bir takım aparatlar vardır. O koltuğun görünmeyen yerlerinde fren mekanizması, gaz pedalı, debriyajı vardır. Yan taraftaki idare ederken, o yandan ona müdahale eder. Frene, debriyaja basar."

Referandumla kabul edilen sistemden öncekinin bu anlattığına benzediğini belirten Çavuşoğlu "Yani iktidar, yetkiyi milletten alıyor, direksiyona geçiyor. Arabayı kullanmaya başlıyor ama yan taraftan bir el, bir ayak, sürekli ya gaza ya frene basıyor ve onu bir türlü rahat bırakmıyor. İşte geçtiğimiz sistem tam da buydu. İktidarlar yetkiyi alıyor. Ankara'ya gittiklerinde uluslararası vesayet odakları, bürokratik oligarklar veya yargı vesayetinin mekanizması ona bir türlü gerçek manada orayı yönetme, direksiyonu kullanma iznini vermiyordu." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm bunlara rağmen son 16 yılda güçlü bir liderle girdiği bütün türbülanslardan milletin desteğiyle çıktığını, her türlü vesayet, darbe ve iç savaş girişimlerine rağmen 3,7 kat büyüdüğüne dikkati çekti.

- "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin 24 Haziran'dan itibaren millet iradesinin şekillendirdiği bir yürütme, güçlü bir parlamento ve yasama organıyla daha da güçlü bir hale geleceğini dile getiren Çavuşoğlu, Fransa ve Güney Kore'nin bu sistemle güçlendiğine değindi.

Çavuşoğlu, Güney Kore'de kişi başına düşen milli gelirin 39 bin dolar olduğunu dile getirerek, "Türkiye olarak neden halen kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolarlarda seyrettiğini sorgulamayacak mıyız? Konu, bu kadar açık ve nettir. Türkiye, 24 Haziran'dan sonra inşallah 2023 vizyonuyla beraber uzak ufuklara doğru yelkenler fora, hızlı bir şekilde yol almaya başlayacak." dedi.

AK Parti'nin 146 yeni projeyi içeren seçim beyannamesi ile milletin karşısına çıktığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. 24 Haziran'dan sonraki Türkiye'ye en hazır parti, bizim partimizdir. Ne yapacağımızı, nereye doğru yol alacağımızı biliyoruz. Rakiplerimizin bize vaat ettiği yegane bir şey var, eski Türkiye'yi avdet etmek. Geliştirdikleri politikanın yegane enstrümanı, karşıtlık üzerine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke yönetiminden gitsin de gerisi tufan. Bu, doğru değil. Dün akşam bir televizyon kanalında muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı, 'Kanal İstanbul'u durduracağım. Türkiye'nin yerli otomobil fikrini durduracağım' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman 3. köprüyü de mi yıkacaksın? Osmangazi Köprüsü'nü de mi yerle yeksan edeceksin? Havaalanını da mı açtırmayacaksın? Bu nasıl bir anlayış, dar düşünce? Gençlerimiz, geleceğimiz, dijitalleşme ve teknolojik çağımız var. Güçlü bir toplum ve demokrasi olmak zorundayız. Yıkmayı, projeleri durdurmayı vaat ederek milletin karşısına çıkanların bu ülkeye verebileceği bir şey yok."

- "Güçlü bir parlamento talebinin olduğu açık ve nettir"

Çavuşoğlu, 16 Nisan referandumundan önce bu sisteme karşı çıkanların parlamentonun gücünün, itibarının kalmadığını iddia ettiğini hatırlatarak, "Bugünlerde ortak cumhurbaşkanı adayını çıkaramadıkları için 'Acaba parlamentoda nasıl çoğunluğu sağlarız da cumhurbaşkanını orada rahat ettirmeyiz' düşüncesiyle parlamentoya sarıldırlar." dedi.

İki gün önce "Parlamento değersiz olacak" diyenlerin, bugün parlamentoya sarıldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sistemle beraber güçlü bir parlamento talebinin olduğu açık ve nettir. Biz istiyoruz ki bir yanda güçlü bir parlamento, bir yanda güçlü bir yürütme ve her ikisinden mürekkep güçlü bir Türkiye olsun." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 90'lı yılların başında büyük bir fırsatı kaçırdığını dile getirerek, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler'in dağılmasıyla Soğuk Savaş dönemi kapanmıştı. Dünya yeniden şekilleniyordu. Türkiye, yeniden şekillenen dünyada kendi adına düşen payı almak için mücadele etmek yerine bütün bir 90'lı yılları kırılgan ekonomi, terörizm ve koalisyon hükümetleriyle ve en nihayetinde 28 Şubat ve 2001 krizi ile 10 yılı tamamen kaybetti. Bugün dünyada kartlar yeniden karılıyor. Güç merkezleri, sermaye yer değiştiriyor. Bölgede yeni dizayn çalışması var. Türkiye, bir defa daha bu fırsatı kaçıramaz, kaçırmamalıdır. Bölgesinde ve küresel anlamda güçlü bir aktör olmak için 24 Haziran, önemli bir fırsat ve başlangıçtır." ifadesini kullandı.

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"24 Haziran Türkiye için bir milat"
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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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