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24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim kararı sonrası hazırlıklar hız kazandı. Dün açıklamasıyla herkesi şaşırtan Erdoğan bugün kurmaylarıyla bir araya geldi. AK Parti'nin bu toplantısı, erken seçim açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak.

24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi.

Erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi izlenecek yol haritasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve kurmayları ile birlikte milletvekillerine bilgi verecek.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları erdoğan

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Atatürk ün kurduğu fabrikaları satmakla bitiremediniz ülkenin içini boşalttınız daha uyum yasaları çıkmadan seçim yapıyorsunuz şuan ülkede kanun yoktur.
size öyle bi tokat atacak ki bu millet. 16 nisanda hile hurda ile son anda yırttığınızı cümle alem biliyor. Şimdi de hile hurda ile iyi partiyi seçime sokmamaya çalıştılar. Ama papaz her zaman pilav yemez. MORARMAYA HAZIR OLUN.
Toplansanız da toparlanma şansınız yok. Meral Hanım seçime giremez diye KHK bile çıkartsanız şaşırmam. Ancak o olmasa bile onun işaret ettiği yerde olacak ülkemizi sizden kurtaracağız. Türkiyenin geleceği aydınlık,İYİ ve demokratik olacak.Evlatlarımıza bu yönetimdeki Türkiyeyi bırakıp utanç içinde kalmak istemiyorum.Allah doğrunun yanındadır.Kazanmaya azmettik.
Hile hurda programları hazırlanıyor. Yetkili organlara talimatlar veriliyor. 16 nisanda ŞAMARI yiyorlardı, şimdi işi şansa bırakmayacaklar. Kimse sandıktan çıkan sonucun gerçeği yansıttığını düşünmesin.
Hesap vereceksiniz bu kadar hukuksuzluğa iç savaş çıkarıp fetonun yanına mı kaçacaksınız yoksa ?
Ak parti herzaman ülkeye yarar karmışrır reis var oldukça allahın izniyle türkiye vardır
zarar ettiği iddaa edilen şeker fabrikalarını neden satın almak için sıraya girerler madem zarar ediyor satın alan nasıl artıya geçirecek oranın müdürünü al fabrikanın başına satmaya gerek kalmasın ama tabiki olay böyle değil heralde
gerçekten surada 3/5 tane vatansevdalısı olduğunu bu vatanın kendilerinden ibaret olsuğunu düşünen insanlar var okuyorum gülüyorum umudunu akşenere bağlamış ümitsizler daha adayı olmayan kemalistler biz hep hazırız hep ayaktayız buyırun sandık başına boy vermeye değil oy vermeye gidin beğenmediğiniz cumhurureisi değiştirin bakalım nekadarsınız!!!!!
İyi parti korkusu neler yaptırıyor
Dolar koşarak 5 liraya gidiyor benzin olmuş 6 lira Suriyelilere yaptiklarinizi şu millete yapmadiniz Sulalenizi zengin ederken milleti acliga ittiniz Sizden olmayana iş bile vermediniz ama artik yeter !! Bu Ülkede iYi şeyler olacak.
Cumhurbaşkanı, Hz. Ömer'in kendi işi için kendi mumunu, devlet işi için devlet mumunu kullandığı bir anlayışın içinden geldiği takiyesini yaparak geldi bu günlere. Maalesef, buna inananlar da hayli çok. Pekiii, şu sorulabilir mi acaba, tam mesai "Cumhurbaşkanlığı yapsın" diye kendisine (zar-zor ödediğimiz) vergilerimizden yüklü bir maaş ödeniyor, sarayda oturuyor yine bu makamda olduğu için ve akla ziyan birsürü masrafı karşılanıyor bu millet tarafından. Ama, zat-ı şahaneleri vaktinin ve ödeneğinin büyük kısmını AK PARTİ için harcıyor..... şimdi soruyorum, doğru mu bu yapılanlar ya ÖMER ??
herkes iyi güzel anlatıyor kabul herşeye de, yönetimi kime teslim edeceğiz, yurtta sulhçu meralemi, bütün terör örgütleri ile iş tutan sahip çıkan kemale mi, ne olduğu belli olmayan mollaoğlunamı, terörden cezaevinde olan selo yamı kim yıkacak bunları, tam bu durum işte içler acısı malesef, bu ortamda 50 defa seçim yapın tablo değişmez, boşuna yormayın kendinizi, herkes işine baksın...
Zamanında "Baktık AKP'nin icraatini beğenmiyoruz, seçimle geldikleri gibi seçimle giderler" diyen saflar: Hadi artık bu aşamadan sonra seçimle gönderin bakalım gönderebiliyor musunuz?
AKEPE KENDİ İPİNİ ÇEKTİ .BU ACELE SEÇİM ÜLKENİN BİTTİĞİNİN TESCİLİDİR.
iyi olur inşallah
umarım toplantıda malta adasının vergisiz paraları,man adasının hayali ticaret erbaplarının durumu konuşulüp isimleri açıklanır,yaptıkları işler araştırılır.
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