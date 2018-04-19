24 Haziran seçim kararının ardından AK Parti'de hazırlık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri ile parti genel merkezinde kahvaltıda bir araya geldi.
Erken seçim kararının alınmasından sonra milletvekilleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi izlenecek yol haritasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ve kurmayları ile birlikte milletvekillerine bilgi verecek.
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