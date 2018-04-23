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24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 08:00 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik son anket sonuçları ortaya çıktı. Gezici Araştırma şirketinin son anketinde partilerin son oy oranları, Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları, Erdoğan-Akşener yarışında olası oy dağılımı gibi önemli sorulara yanıt veriliyor.

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gezici Araştırma Şirketi son anketinde, vatandaşın nabzını ölçtü. İlk turda yüzde 50’yi geçen Cumhurbaşkanı adayı yok. Seçmenin yüzde 72’si yarışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçeceğine inanıyor.

Gezici Araştırma şirketi, 14-15 Nisan tarihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı.

“Size göre Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

Ekonomik sorunlar (yüzde 48.6), PKK terörü (yüzde 38.8), işsizlik (yüzde 36.7), FETÖ terörü (Yüzde 24.7), eğitim sorunu (yüzde 20), Suriyeliler (yüzde 17.7), yolsuzluk (yüzde 12.1).

HANGİ ADAY NE KADAR DESTEK GÖRÜYOR?

Olası Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyecekleri so­rulduğunda şöyle bir dağılım oluyor:

Tayyip Erdoğan 43.5, Meral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Temel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Kesici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.

ERDOĞAN-AKŞENER YARIŞI OLURSA...

İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarışında tablo Erdoğan 45.6 Akşener 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çıkıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, kararsızlar artıyor.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Seçimde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AKP-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:

Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seçmen sandığa gitmedi, bu seçmenin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22'yi bulabilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li birini aday yapmalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday sandığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.

MERKEZ SAĞ AKŞENER'DE TOPLANDI

2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AK Parti-CHP ve MHP arasında paylaşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görülüyor. AK Parti'nin yüzde 15-17 arasında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.

AK PARTİ'DEN YÜZDE 5 OY ALIYOR

Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağmen Temel Karamollaoğlu'ndan dolayı etkin hale geldi. AK Parti içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AK Parti'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
gezici bunu açıkladıysalar kimi çıkarırsa çıkarsınlar ak partinin oy oranı en az % 58 dir. iyihanet hareketi bazı fanatik chp lileri sevindirsede partinin yeni omurgasını oluşturan ermeni asıllı dersim grubu ve kürt grupları rahatsız etmiştir, onun içindirki tıpış tıpış oy vermeye gitmeyebilirler,
Meral Akşenerin % 30 Üzerinde Oyu Var Şuan Seçim Olsun Siz Bu Anketlerle Ancak Kendinizi Kandırırsınız Ak Gezerler Doluşur Şimdi Buraya :)
TÜRKŞYE IYI OLACAK...
sen önce yazmayı öğren aslanım
16 senedir tayyip başta yetmedimi arkadaşlar eksilerle artıları bi gözden geçirin o zaman dogruyu bulacaksiniz
@ebora_1975 onu yapmak için koyun beyni değil insan beyni lazım
Hep Yalan Anketler Tayyip Erdoğanın %45 Oyu Var Öylemi Her Yer Yandaş Komik Olmayın :)
bugün vekilini satan yarın senide satar, ülkesinide satar, devletide satar, iyihanetleriniz boşa çıkacaktır,
inşallah bunlardan kurtululacağız,türkiye ve islam alemi huzura kavuşacak,tabii hesap da sorulacak
16 yıldır hep aynı senaryon. Mynetin haberleri Ak Partinin oyunu en az %10 eksik gösterir. Yani bu da demek oluyor ki bu sefer en az %65 ile Ak Parti + MHP Cumhur ittifakı ulkemize hayırlı olsun.
Şu gezici yüzde 55 hayir çıkacak diyen şirket değil miydi beb mi yanlış hatırlıyorum...
araştırmaları bilmem ama ,siyasi haberleri okur ve oy oranlarına bakarım,benim gözlemim akp düşüşte zaten bunu bir önceki secimde gördük ve ankara istb başta olmak üzere belediye başkanlarının kafası ucuruldu,bu anketler boş işler.
HESAP BASİT. HAYIR OYLARI YÜZDE 25 ARTIŞ GÖSTERDİ YÜZDE 75 E DAYANDI .KALAN KISIMDA AKEPE-MHP -BBP ARASINDA BÖLÜŞÜLÜR ARTIKIN .
algı yapmaya çalışıyorsunuz ama bu iyi elinizde pis patlayacak
eeeee napalım bizler 5 senede bir adam yerine konduğumuz için sorun yok adam olmadığımız için üstekiler tepişir ama birbirini ezmez ahmak kafalı bizler eziliriz onlar bakar bu hep böyle olmuştur
Öyle ise topyekün beter olalım
Temel Karamollaoğlu bu kafayla bırakın Akp yi kendi partisinden oy alamaz!
yav he heee. tarihinde chp ilk kez gündem belirledi 15 vekilin geçişiyle. karşı tarafta bu kadar esip gürlediğine göre bu iş olacak. gezici mezici hikaye.
herzamanki gibi algısal oparasyon, zaten sahte oy çuvalları hazır, üstelikde mühürsüz oylara geçerli "khk" geçirdiler, bu seçimler daha şimdiden şaibe dogurmuştur, gerçek oy oranı akp 100 20 dir
Hep beraber toplanıp Allah diyelim de şu adamada gider belki baştan o zaman.
Kim olursa olsun, abd de olduğu gibi en güzeli 2 dönem kuralıdır. Süre uzadıkça motivasyon düşüyor. 2 dönem kuralı anayasaya konmalıdır.
türkiye için hayırlı hangisiyse o olur İNŞAALLAH...
Haydi bastır meral ablam tayyibin harareti tavan yapmaya başladı:)))
Türkiye nin en büyük sorunlari oylamsinda hepsi secenegi olsa yuzde 99 oy alir
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