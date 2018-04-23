24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarışında tablo Erdoğan 45.6 Akşener 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çıkıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, kararsızlar artıyor.

Olası Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyecekleri so­rulduğunda şöyle bir dağılım oluyor:

HANGİ ADAY NE KADAR DESTEK GÖRÜYOR?

“Size göre Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” sorusuna verilen cevaplar şöyle:

Gezici Araştırma şirketi, 14-15 Nisan tarihleri arasında 21 ilde 3 bin 864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Seçimde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AKP-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İYİ Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:

Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seçmen sandığa gitmedi, bu seçmenin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22'yi bulabilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li birini aday yapmalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday sandığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.

MERKEZ SAĞ AKŞENER'DE TOPLANDI

2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AK Parti-CHP ve MHP arasında paylaşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görülüyor. AK Parti'nin yüzde 15-17 arasında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.

AK PARTİ'DEN YÜZDE 5 OY ALIYOR

Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağmen Temel Karamollaoğlu'ndan dolayı etkin hale geldi. AK Parti içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AK Parti'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor.