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24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olarak açıklandı. Parti tabanından tam not alan İnce'nin ne kadar oy alacağı merak edilirken, Gezici Araştırma şirketinin 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı son anket çalışması yayınlandı.

İşte Muharrem İnce'nin oy oranının da eklendiği anketin detayları...

24 Haziran seçim sonuçları için son anket açıklandı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
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Muharrem İnce'nin adaylığı siyaseti hareketlendirirken, İnce'nin oy oranı merak ediliyor.
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Gezici Araştırma şirketinin 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı son anket çalışmasında Muharem İnce'nin oy oranı dikkat çekti.
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SEÇİMLER AKŞENER-ERDOĞAN ARASINDA GEÇECEK

SEÇİMLER AKŞENER-ERDOĞAN ARASINDA GEÇECEK
Gezici Araştırma şirketinin anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini düşünenlerin oranı yüzde 70.
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'ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAK'

'ÇOK ÇEKİŞMELİ OLACAK'
Şirket, Akşener’in ikinci tura kalması durumunda Erdoğan için yarışın çok çekişmeli geçeceği kaydedildi.
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İLK TURDA MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE 18-19

İLK TURDA MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI YÜZDE 18-19
Ankete göre 24 Haziran seçimlerinin ilk turunda AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olan Erdoğan yüzde 46 -47, Akşener yüzde 28 -29, İnce yüzde 18-19 ve Demirtaş yüzde 8-9 alıyor.
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Gezici Araştırma şirketine göre önemli ve hesaba katılması gereken bir unsur da 2015 seçimlerinden beri oy kullanma hakkını elde etmiş gençlerin seçmen davranışıdır, sandığa ilk defa gidip oy kullanacağım diyenlerin oranı % 4,5 dir.
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GENÇLERİN TERCİHİ AKŞENER

GENÇLERİN TERCİHİ AKŞENER
Bu gençlerin % 62’si Akşener’e oy vereceğini söylüyor. Z Kuşağı olarak ifade edilen bu kitle mevcut geleneksel siyasi kalıplar dışında konvansiyonel yaklaşımlarla oyları etkilenebilecek bir kitle değil, bu gençler gelecekte daha özgür ve refah seviyesi yüksek bir yaşam isteyen gençler olduğu görülüyor.
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Ankette muhalefetin Suriye konusundaki yaklaşımının halk tarafından olumlu algılandığı anket detaylarında yer aldı.
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EKONOMİK SORUNLAR AK PARTİ'DEN UZAKLAŞTIRDI

EKONOMİK SORUNLAR AK PARTİ'DEN UZAKLAŞTIRDI
Ankette halkın ekonomik sorunlar nedeniyle Cumhur İttifakı’ndan ve AK Parti’den uzaklatığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
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“Sn. Recep Tayyip Erdoğan’nın kesinlestirdigi erken seçim Türk halkının yakın dönemde yüzleştigi en derin ekonomik ve siyasal sorunlarla çevrildiği bir dönemde gerçekleşecektir.
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Ak partiye oy veren seçmenlerin üçte birinin geçmiş dönemde merkeze yakın partiye oy vermiş ekonomik ve sosyal göstergelerden hızlı şekilde etkilenen tam anlamıyla sadık olmayan bir kitle olduğu görülmektedir.
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Bu seçmen her geçen gün Cumhur ittifakından yani Ak Parti iktidarından uzaklaştığını söyleyebiliriz.”
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Araştırma 14-15 Nisan 2018 Tarihinde 21 il de 3680 kişi ile hanelerinde yüz yüze görüşmeyle yapıldı.
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Gezici Araştırma 7 Haziran 2015 seçimlerinde Ak Partinin oylarını % 40’a gerilediğini tek ifade eden şirket olmuştu.
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'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEKLER Mİ?

'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERECEKLER Mİ?
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Halkın AK Parti ve MHP’nin Yaptığı İttifaka Oy Verip Vermeyeceğine İlişkin Dağılım
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Araştırmaya katılan halkın AK Parti ve MHP’nin yaptığı ittifaka oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 34,2’si AK Parti ve MHP’nin İttifakına oy vereceğini ifade ederken, % 10,8’i belki oy verebileceğini, % 44,5’i ise kesinlikle oy vermeyeceğini ifade etmektedir.
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CUMHUR İTTİFAKI NEDEN YAPILDI?

CUMHUR İTTİFAKI NEDEN YAPILDI?
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Halka Göre AK Parti ve MHP İttifakının En Önemli Nedeninin Ne Olabileceğine İlişkin Dağılım
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Araştırmaya katılan halka göre AK Parti ve MHP İttifakının en önemli nedeninin ne olabileceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 28,2’si MHP’nin Meclise girememe kaygısının olduğu ifade ederken, % 26,4’ü AK Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50 artı 1’i bulmak için ittifak yaptığını ifade etmektedir.
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% 37,6’sı ise Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği ve daha güçlü bir iktidar olabilmek için ittifak yaptıklarını ifade etmektedir.
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AK PARTİ-MHP OY ORANI: YÜZDE 50,72

AK PARTİ-MHP OY ORANI: YÜZDE 50,72
Tablo 3. (Olasılıklı tablo +-2.9 hata payı sınırları içinde). Araştırmaya Katılan Halkın Şuan Bir Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Vereceğine İlişkin Dağılım
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Araştırmaya katılan halkın olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,72’si AKP+MHP ittifakına oy vermek istediğini ifade ederken % 18,53’ü CHP’ye, % 19,40’u İYİ Parti’ye ve % 10,06’sı HDP’ye oy vereceğini ifade etmektedir.
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
EN SON SANİYE ANKETİNE GÖRE AKŞENER YÜZDE 65 LE ÖNDE M.İNCE YÜZDE 30 U GEÇER . GERİSİ NE YAPAR BİLMEM .
sayın muharrem ince açık ara yapar adamsın adam
bu anketi kim nasıl yapıyor istanbulda yaşıyorum bir kişi gelip hangi partiye oy verirsiniz diye sormadı.
muharem ıncenın demokrası gurultusu başladı oylar yağacak
Seçim Erdoğan ve Muarrem ince arası da olacak Akşener balon
ilk turda hiç bir adayın seçilemeyeceği artık kesin..ikinci tura hangi muhalif aday kalırsa kalsın, sonuna kadar yanındayız..
Yasama çoğunluğunu alanın borusu öter çıkaracağı yasalarla cumhurbaşkanının atamalarını meclis onaylanması şartı getirebilir, vali , asker , polis atamalarını meclis onaylar diye bilir.
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