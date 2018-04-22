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24 Haziran seçim sonuçlarını etkileyebilir? Kritik siber saldırı uyarısı geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 08:00 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde seçim güvenliği açısından uyarılar geliyor. Siber eylemlere karşı önlem alınması istendi.

24 Haziran seçim sonuçlarını etkileyebilir? Kritik siber saldırı uyarısı geldi

Türkiye erken seçime giderken, kamuoyunu aldatmaya, yanlış bilgilendirmeye ve özellikle seçim güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik siber eylemlere karşı dikkat çekildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, siber saldırıların devlet kaynaklı tehditler haline geldiğini belirterek, “Ülkelerin kendine ait yerli ve milli siber güvenlik ürününün sayısının artması lazım. Bugün Türkiye’de bu oran çok düşük, yerli ve milli ürünlerimizin sayısını artırmamız gerekli” dedi. Özbilgin, siber tehditlerin bir savaş türüne dönüştüğünü ifade ederek özellikle kamu kurumlarını yaşanabilecek spekülatif eylemlere karşı uyardı. Özbilgin, siber güvenlik sistemlerinin yerli olmadığı sürece yüzde 100 güvenli olamayacağını aktararak, Pardus gibi millileştirilmiş işletim sistemlerinin önemine dikkat çekti.

ŞİMDİDEN ÖNLEM ALINMALI

Seçim sürecinde artan siber saldırılara da değinen Özbilgin, şöyle konuştu: “Şu anda seçim sistemiyle ilgili tüm koruma ve risk yönetimi konularıyla ilgilenen kurumlar var. Bu kurumlar gece gündüz çalışmalarına başladı bile. Biz bunları her zaman yönetmeliyiz çünkü avcı 10 yol biliyorsa ayı 11 yol bilir. Yöneticilerin farkındalığı çok yüksek ama biz biraz musibet temelli siber güvenlik yaşıyoruz. Bir musibet olmadan çözüm üretmiyoruz. Seçim zamanı geldiğinde bilgi teknolojilerine dönüp ne yapıyorsunuz demeleri gerekir. ‘Niye bizim web sayfası hacklendi’ demeden önlem alıyor olmaları gerekir. Musibet gerçekleşmeden olayları çözmek için çalışmamız lazım.”

Özbilgin, bilişim alanında Türkiye’nin birçok yerli projeye imza atmaya başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu projelerin bir an evvel somutlaşması lazım. Başlayıp da bitmeyen projeler olunca umutsuzluk yaşanıyor. İnanıyorum ki yakın zamanda çok önemli, milli çözümler olacak, bunlardan birisi Pardus, milli işletim sistemi. Öte yandan milli veri tabanı konusu var. Bunlar konuşuldu, konuşulmayı geçti, bunların iş analizi, iş planları başladı. Yakın zamanda bu projeler hayata geçince uçtan uca yerli ve milli çözümlerin olduğu kurumlarımız olacak.”

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Özetle şunu demek istiyorlar. Seçimde muhalefet partileri önde olursa inanmayın bu bir siber saldırıdır. Biz onun bi hal çaresine bakacaz. En doğru sonuçları sizlere ulaştıracağız!!!
bahane hazırlanıyo siber saldırıya maruz kaldık denilecek. her sandıktaki oylar bütün parti elemanları kayıt ediyo zaten kalem kayıtla ve herkes bu kayıtları il ilçe yönetimlerine veri yo onlarda genel merkeze tele fonla bildiriyo.
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